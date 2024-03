Exclusivo: pré-candidato à Prefeitura de Belém, Igor Normando faz críticas à atual gestão municipal

Durante uma entrevista exclusiva concedida ao jornal O Liberal, Igor Normando, atual secretário da Cidadania do Pará e filiado ao MDB, revelou sua pré-candidatura à prefeitura de Belém nas eleições municipais de 2024. Criticando a gestão atual e dizendo que Belém sofre com a falta de zeladoria de uma prefeitura que "não consegue fazer o básico", Normando prometeu uma transformação significativa para a capital paraense, trazendo consigo sua experiência como ex-vereador e deputado estadual, além de seu histórico de atuação política desde a juventude, onde se destacou como dirigente estudantil. Com formação em direito e o respaldo de sua ligação familiar com o governador Helder Barbalho, Normando afirmou estar pronto e que esse é o maior desafio de sua vida.

Por que você se filiou ao MDB?

Iniciei minha jornada política no MDB, fui da juventude do partido, ocupei todos os espaços de direção na Juventude Partidária e sempre mantive relação muito próxima com o MDB e com o governador Helder. Então acredito que foi um caminho natural, é um amadurecimento político que pede para estar num partido grande, com musculatura e com a história do MDB no Pará e no Brasil.

Você quer ser prefeito de Belém?

Sem dúvida alguma. Aquele que milita em Belém, que começou sua jornada em Belém e que ama essa cidade, precisa se lançar ao desafio de construir uma alternativa para mudança de ares aqui dentro. Belém é uma cidade extraordinária, com potencialidades incríveis e que precisa de uma gestão que seja antenada e ande de mãos dadas com o governo do Estado e que acima de tudo entenda que não podemos pensar a cidade de quatro em quatro anos, mas sim daqui há 20, 30 anos, para as próximas gerações, e para isso precisamos construir um projeto coletivo e que seja eficiente. Belém precisa realmente de uma grande revolução para que a gente possa mudar a situação da cidade.

Normando filiou-se ao MDB em cerimônia realizada na última sexta-feira (15), onde anunciou sua pré-candidatura (Cristino Martins / O Liberal)

Podemos cravar que você é pré-candidato? Qual experiência dentro do governo você pode trazer para Belém?

Hoje o governador nos deu oportunidade aqui, junto com todo MDB, de construir nossa pré-candidatura. Então, como pré-candidato, posso dizer que o programa Usina da Paz é uma grande experiência, talvez uma das melhores experiências de cidadania do mundo, e nós precisamos mostrar isso para os quatro cantos de Belém, replicar essa experiência e fazer com que tudo que foi feito na Usina da Paz possa ser vivido em cada canto dessa cidade, para mostrar que Belém tem sim jeito, e que o jeito é realmente trabalhar em favor daqueles que precisam, com as alianças e parcerias certas e com muita vontade de trabalhar, eu não acredito em outra fórmula senão o trabalho

Qual o principal problema de Belém?

Falta de zeladoria. Belém é uma cidade que infelizmente não consegue realizar o básico. O governo do Estado tem várias obras e serviços dentro da capital, mas infelizmente a prefeitura não consegue fazer o seu papel, que é justamente zelar pela cidade, cuidar do lixo, da limpeza, poder ter condição mínima de cuidar das pessoas nos postos de saúde, poder oferecer especialidade, poder oferecer alternativas para mudar a realidade que nossa população vive. Infelizmente, para quem veio em Belém há 20 anos e volta hoje encontra uma cidade pior, e isso não pode acontecer. Nós somos a capital da Amazônia e precisamos zelar por esse título, que vai vir sem dúvida alguma depois da COP 30.

O governador ligou para lhe convidar a se filiar e para ser pré-candidato? Como você recebeu o convite?

Eu sempre deixei bem claro ao governador que estaria sempre à disposição, tanto para me filiar ao MDB, quanto para encarar o desafio da pré-candidatura e possivelmente lá na frente uma candidatura. Sempre disse que tinha muita vontade de poder representar as ideias que o MDB vem implantando no Estado aqui na cidade, e fui agraciado, tive a oportunidade no dia de hoje de poder ser anunciado como pré-candidato do MDB à prefeitura de Belém. É motivo de muito orgulho, satisfação e, sem dúvida alguma, de muita responsabilidade, é o maior desafio da minha vida e tenha absoluta certeza que estou preparado para assumi-lo, então meu voto hoje é que possamos construir uma aliança para pensar e discutir a cidade e a elevar a seu lugar que é de direito.