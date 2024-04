Ex-presidente da Fundação Palmares fica inelegível por assédio moral

O ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo ficará inelegível por 8 anos após determinação da Controladoria-Geral da União (CGU). De acordo com o Diário Oficial da União (DOU), desta quarta-feira (17), ele é alvo de um processo administrativo (PAD) que tramita para apurar práticas de assédio moral.

A sanção também inclui a proibição de ocupação de cargo em comissão ou funções de confiança no Poder Executivo Federal pelo mesmo prazo. A CGU afirma que foram comprovadas condutas praticadas pelo ex-presidente da Fundação que incluem violação da moralidade administrativa por promover demissões de terceirizados por motivos ideológicos, uso do cargo para contratar empregado terceirizado e tratamento sem urbanidade a diretores e coordenadores hierarquicamente subordinados.

Sérgio Camargo esteve à frente da Fundação Palmares durante parte do governo de Jair Bolsonaro, no período de novembro de 2019 a março de 2022. Ele também já foi alvo de uma ação civil pública apresentada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) por assédio moral contra servidores e colaboradores da entidade. (*Com informações da Agência Brasil)