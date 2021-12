Ex-prefeito Duciomar deixa UTI e tem quadro estável

O ex-prefeito de Belém Duciomar Costa está recebendo tratamento em um dos apartamentos do Hospital Adventista de Belém, com quadro estável. Um novo boletim divulgado pela equipe médica do político confirmou a alta recebida da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na tarde deste sábado (4), onde ele se encontrava recebendo tratamento desde a última quinta-feira (2), quando foi internado na unidade com quadro de pneumonia.

De acordo com as informações da médica Aranda Haber, sobrinha de Duciomar, que acompanha a evolução do tratamento, o ex-prefeito continuará internado em apartamento. Como ainda depende de oxigênio, não há previsão de alta hospitalar. “Ele está no terceiro dia de antibiótico e a equipe profissional está avaliando se ele vai permanecer tomando o remédio atual ou se vai trocar. Não houve piora radiológica, mas tem um desconforto respiratório. Vamos intensificar a fisioterapia”, adianta.

VEJA MAIS

Embora Duciomar ainda dependa de oxigênio, o quadro não é mais grave, segundo Aranda. “Ele já passou pela potencial gravidade, agora não tem mais. Graças a Deus está estável, respondendo normal. Ele está bem”, garante a médica. A partir desta segunda-feira (6), os boletins de atualização do quadro de saúde de Duciomar Costa serão apresentados sempre às 13h.

Doença

O ex-prefeito sofre de uma doença neurológica degenerativa que provoca paralisia motora. Segundo Aranda, o quadro vem sendo investigado há cinco anos, mas ainda não houve um diagnóstico confirmando que é Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

A médica explica ainda que a doença provocou dificuldade motora e ele perdeu as forças dos membros. “Mas ele está estável, não depende de oxigênio normalmente, conversa, tem capacidade normal, está consciente, orientado”, explica. Por causa da doença, há alguns anos ele anda em cadeira de rodas. Duciomar Costa governou Belém por dois mandatos, entre os anos de 2005 e 2013.