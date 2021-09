Ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle será convocada pela CPI

O nome de uma das ex-mulheres do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Ana Cristina Valle, teve pedido de convocação aprovado nesta quarta-feira, 15, pela CPI da Covid, para depor sobre indícios de relação dela com o suposto lobista Marconny Albernaz de Faria. As informações foram divulgadas pelo UOL.

A convocação se deu após os senadores ouvirem nesta quarta-feira Marconny, que negou ter negócios com Ana Cristina e disse conhecê-la por meio de Jair Renan, filho dela com Bolsonaro.

Mas os parlamentares afirmaram ter troca de mensagens que apontam suposta atuação dela a pedido de Marconny.

"Mensagens eletrônicas extraídas de aparelho celular em posse desta Comissão Parlamentar de Inquérito indicam que, a pedido do lobista Marconny Faria, a senhora Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do atual presidente da República, entrou em contato com o Palácio do Planalto para exercer influência no processo de escolha do Defensor Público-Geral Federal junto ao então ministro da Secretaria Geral da Presidência e atual ministro do TCU, Jorge Oliveira", diz trecho do requerimento de convocação de Ana Cristina, apresentado pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).