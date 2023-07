Ex-ministro Aldo Rebelo deve ser ouvido na próxima terça-feira pela CPI das ONGs

O ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo será ouvido esta semana pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga a atuação das organizações não governamentais (ONGs) na Amazônia e o repasse de verbas públicas e privadas a essas instituições. O depoimento dele atende a dois requerimentos apresentados no colegiado, pelos senadores Marcio Bittar (UNIÃO - AC) e Nelsinho Trad (PSD - MS). Aldo falará aos parlamentares na condição de convidado e a participação dele na comissão foi agendada para terça-feira (11), a partir das 11h, em sessão semipresencial.

No pedido de convite, Bittar lembrou que o ex-deputado já exerceu papel de destaque na República, possui grande conhecimento e experiência nas questões relacionadas ao meio ambiente e foi relator do Código Florestal. “Durante sua trajetória, Rebelo vem esclarecendo e denunciando a interferência indevida de governos e empresas estrangeiras, muitas vezes por meio de organizações não governamentais, nas questões ambientais do Brasil. Foi, ainda, Ministro de Estado da Defesa, conhecendo bem a Amazônia e suas peculiaridades. Por isso, é importante que esta Comissão Parlamentar de Inquérito escute a experiência do Sr. Aldo Rebelo, de modo que o debate seja ampliado”, justificou.

Trad também destacou a atuação de Aldo Rebelo em importantes cargos no país e seu papel como Código Florestal. “Aldo por diversas vezes, na sua trajetória, cita que a Amazônia vem sendo o centro de um debate mundial, neste sentindo, ele considera que a Amazônia ganhou um lugar de honra na geopolítica mundial, porém é necessário que o Brasil seja protagonista desse debate para priorizar as necessidades internas. Durante sua carreira, Rebelo vem esclarecendo e argumentando sobre as organizações não governamentais que atuam nas questões ambientais do Brasil”, afirmou no requerimento.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o senador Zequinha Marinho (Podemos), um dos representantes do Pará na CPI das ONGs, destacou a importância do depoimento do ex-ministro, que será uma das últimas ações da Comissão antes do recesso parlamentar. A expectativa é de que as informações de Rebelo ajudem a traçar um caminho para os próximos passos do colegiado. "É um arquivo vivo de conhecimento do trabalho de ONGs no interior da Amazônia ao longo do tempo. Esteve recentemente na Amazônia, está escrevendo um livro sobre Amazônia, a vida, o ribeirinho, o indígena, o agronegócio na região também. Além de estar fechando a agenda de trabalho, o planejamento, vamos ouvir essa importante pessoa no assunto”.

Outros requerimentos

Na reunião desta terça-feira, os senadores devem ainda votar pelo menos seis requerimentos. São eles:

Requerimento 86/2023 (Convida o Senhor Bruce Albert, antropólogo francês e fundador da ONG Comissão Pró-Yanomami, para prestar depoimento perante a CPI das ONGs);

Requerimento 87/2023 (Requer que sejam prestadas, pelo Senhor Guilherme Peirão Leal, co-presidente do Conselho de Administração da Natura Cosméticos, informações sobre dados apresentados em depoimentos prestados à CPIONGS na data de 4 de julho de 2023);

Requerimento 88/2023 (Requisita à Polícia Federal a disponibilização de um delegado federal para prestar apoio técnico investigativo a esta Comissão);

Requerimento 89/2023 (Requer que sejam prestadas informações pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade);

Requerimento 90/2023 (Convida o Senhor Jailson Reis de Mesquita, Fundador do Movimento: "Garimpo é legal");

Requerimento 91/2023 (Convida o Senhor Jonas de Souza Marcolino, Diretor da Organização Indígena Sodiurr, a comparecer a esta Comissão).