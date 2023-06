Ex-diretor da PRF e paraense que planejou atentado serão os primeiros ouvidos pela CPMI

Já foram definidas as datas dos primeiros depoimentos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro desse ano. Além dos ataques às sedes dos três poderes - Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto - o plano de trabalho da Comissão prevê apuração de episódios anteriores. De acordo com a relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), o primeiro convocado será o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, que deve prestar esclarecimentos na próxima terça (20). Ele é investigado em razão da operação da PRF nas estradas no dia 30 de outubro, durante o segundo turno das eleições, que teria por objetivo prejudicar a chegada de eleitores do presidente Luiz Inácio Lula Silva às suas sessões.

Na sessão seguinte, marcada para o dia 22 de junho - quinta-feira da semana que vem -, será a vez do empresário paraense George Washington de Oliveira Sousa, que planjeou um atentado a bomba no Aeroporto de Brasília, em dezembro do ano passado. Por esse crime, ele foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. No mesmo dia, os parlamentares devem ouvir ainda o perito Valdir Pires Dantas Filho, da Polícia Civil do Distrito Federal, que atuou na investigação da tentativa de atentado.

As datas das convocações foram divulgadas por Eliziane Gama durante entrevista à GloboNews.

Os três primeiros a serem ouvidos foram convocados como testemunhas, por isso, são obrigados a comparecer à comissão. Em caso de ausência, podem ser alvo de condução coercitiva. Apenas investigados têm o direito de não participar.

Veja alguns dos depoimentos aprovados para a CPMI:

Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF e ex-ministro da Justiça;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro;

Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice-presidente;

Augusto Heleno, ex-ministro-chefe do GSI;

Elcio Franco, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde;

Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do DF;

Jorge Naime, ex-comandante de Operações Polícia Militar do DF;

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Robson Cândido, delegado-geral da Polícia Civil do DF;

George Washington de Oliveira Sousa, Alan Diego dos Santos e Wellington Macedo de Souza, suspeitos de tentarem explodir um caminhão-tanque no Aeroporto de Brasília.