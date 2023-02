Ex-deputado Daniel Silveira é preso pela PF um dia após ficar sem mandato, diz TV

Apenas um dia após ficar sem mandato, o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) foi preso pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (2), em Petrópolis, no Rio de Janeiro. De acordo com informações apuradas pela emissora GloboNews, a prisão ocorreu por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Silveira teria descumprido medidas cautelares definidas pelo tribunal – como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais.

Nas eleições de outubro de 2022, mesmo com a candidatura barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), o deputado recebeu 1,5 milhão de votos, sendo o terceiro candidato ao Senado mais votado naquele estado. Mas a vaga foi conquistada pelo senador Romário (PL). Silveira ficou sem mandato e perdeu o foro privilegiado nesta quarta (1º), quando os novos parlamentares tomaram posse.

Ainda conforme as apurações feitas pela GloboNews, a Polícia Federal informou que, no momento da prisão, nesta quinta-feira, havia "muito dinheiro na casa" do ex-parlamentar.