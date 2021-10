Evento online do Ministério Público de Contas do Estado do Pará está com inscrições abertas

A segunda edição do evento online “Diálogos com o MPC-PA”, que ocorre em 19 de outubro, das 9h às 11h30, está com inscrições abertas. O evento tem como tema “Sociedade e Saneamento Básico”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia da abertura.

As inscrições para a segunda edição do evento online Diálogos com o MPC-PA estão abertas desde o dia 4. O evento tem como público-alvo estudantes universitários e a sociedade em geral.

Para se inscrever, basta acessar, até o dia 19, o endereço do evento. Todos os participantes receberão certificado de 4 horas complementares.

Além de promover uma manhã de debates sobre a importância do saneamento básico para a sociedade, nesta edição, o “Diálogos com o MPC-PA” fará uma homenagem ao conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) Nelson Chaves.

A mediação do evento será realizada pelo procurador de contas e ouvidor do MPC-PA, Patrick Bezerra Mesquita, que fará também a abertura.

As discussões serão iniciadas com a apresentação da palestra “Controle Externo e Saneamento”, seguida da palestra “Regionalização e Metas de Universalização do Saneamento”, apresentadas, respectivamente, pelo procurador de contas e corregedor-geral do MPC-PA, Stephenson Oliveira Victer, e pelo professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Luiz Alberto Rocha.

O “Diálogos com o MPC-PA” será encerrado pelo conselheiro do TCE-PA Nelson Chaves. Em sua apresentação, ele abordará o tema “O Saneamento e a Saúde Coletiva”.

“Diálogos com o MPC-PA” é um evento online realizado pelo Ministério Público de Contas do Estado do Pará, por meio da ouvidoria da instituição. O evento será transmitido pelo canal do MPC-PA no Youtube.