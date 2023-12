Evento internacional vai debater economia sustentável na Amazônia ‌

O‌ IFC Amazônia (International Fish Congress), evento internacional que será realizado em Belém, a partir deste domingo (3) até a terça-feira (5) no Hangar - Centro de Convenções, além de trazer representantes de todos os Estados da Amazônia brasileira, também terá representantes de países que estão na bacia amazônica, como Peru, Bolívia e Colômbia. A iniciativa tem apoio de vários parceiros no Estado, entre eles, a Secretaria de Agricultura e Pesca (Sedap), do Governo do Pará.

Um dos painéis do congresso técnico, que reúne mais de 70 especialistas de diversos países, irá justamente debater as tendências e desafios para a produção e o consumo de pescado em nível mundial e o potencial da Amazônia, contando com participação do diretor-adjunto da Divisão de Política e Recursos de Pesca e Aquicultura da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), Audun Lem. Segundo dados da FAO, a população global em 2030 terá necessidade adicional de mais 24 milhões de toneladas de pescado.

A Federação dos Trabalhadores da Aquicultura e Pesca do Estado do Pará participará da edição do Internacional Fish Congress & Fish Expo Brasil e aproveitará a oportunidade para informar a reprodução excessiva e sem controle do peixe Leão, e por ser predador está acabando com os peixes nos rios e mares paraenses.

VEJA MAIS

Exportação e pesca direta

De acordo com dados do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), em 2022 o Pará exportou um volume de US$ 78 milhões de dólares, tendo os Estados Unidos como principal destino. Porém, pelo potencial que o Estado tem, os números podem ser bem mais expressivos, no Pará e em toda a Amazônia.

A Amazônia tem um enorme potencial de alavancar a produção de proteína animal com baixa emissão de carbono. No Pará, o maior volume de produção vem da pesca direta nos rios e na costa litorânea, com cerca de 140 mil toneladas, enquanto apenas 10 mil toneladas vêm da aquicultura, pelo cultivo de pescado.

‌Para o ex-ministro da Pesca, Altemir Gregolin, é fundamental encontrar maneiras de produção na Amazônia que sejam sustentáveis, mas possam ajudar a garantir emprego e desenvolvimento para os cerca de 30 milhões de habitantes que vivem na região. “É preciso que os governos e a iniciativa privada lancem luzes para a potencialidade e as vantagens da produção de pescado na Amazônia, com um plano de desenvolvimento de médio e longo prazo, incluindo instrumentos e ações necessárias para alavancar esta atividade na região, torná-la competitiva e com o valor que ela assegura para a sustentabilidade da floresta e geração de empregos”, destaca.

‌O volume de vendas vem aumentando a cada ano. De acordo com dados do Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), em 2022, o Pará exportou um volume de 78 milhões de dólares, tendo os Estados Unidos como principal destino. Porém, pelo potencial que o Estado tem, os números podem ser bem mais expressivos, no Pará e em toda a Amazônia.

‌A mesa, que contará ainda com Altemir Gregolin, presidente do IFC Amazônia, inicia os trabalhos do evento, às 9h30. A abertura oficial será às 18h, com presença do ministro da Pesca do Governo Federal, André de Paula. A programação completa pode ser conferida no site ifcamazonia.com.br onde também é possível realizar a inscrição, que é gratuita.

‌Negócios, tecnologia e gastronomia

‌Além do congresso técnico e dos workshops, o IFC Amazônia incluiu na programação espaço amplo com estantes, para a feira de negócios e tecnologia, com expositores como empresas, instituições de pesquisa e todas as cadeias produtivas. O evento terá ainda o “Corredor do Sabor”, com exposição de produtos locais com ingredientes amazônicos e apresentações de aulas-show de gastronomia com chefs paraenses e feira de produtos locais e marcas autorais. Nas aulas-show estarão os chefs Edvaldo Caribé Costa Filho; Antônio Comaru; Lucilene Gonçalves Torres; Wagner Vieira; Maria Fernanda Pinto e Fábio Sicília.

‌‌Sustentabilidade

Na Feira de negócios, várias empresas terão em exposição produtos que são utilizados pelo setor e projetos que tem como foco a sustentabilidade em toda a cadeia produtiva. Uma delas atua com reciclagem industrial de resíduos de animais. “Já conhecemos o evento no sul do Brasil e agora não poderíamos ficar de fora desse evento grandioso aqui no nosso Estado. Estamos instalados no Pará justamente por conta do potencial de crescimento e pelo volume de pesca e de resíduos da região”, afirma Sérgio Murillo, da Br Render.