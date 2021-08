Evangélicos aguardam o presidente Jair Bolsonaro em evento da Assembleia de Deus

Fiéis da Assembleia de Deus, de Belém e de municípios do interior do Pará, aguardam em uma grande fila para participar da programação em comemoração pelo centenário da Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas da Assembleias de Deus no Estado do Pará (Comieadepa). A solenidade desta quarta-feira (18) conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que já se encontra em Belém e virá para a sede da Comiadepa, na avenida Mário Covas. Cerca de cinco mil pessoas são esperadas pela organização.

O microempreendedor Manoel Luís Fonseca Miranda, 29 anos, veio de Igarapé-Miri em uma comitiva de 40 pessoas, especialmente para o evento. "Estamos aqui para participar do culto e homenagear a Assembleia de Deus. Além de ver o presidente, estamos aqui para agradecer", afirmou.