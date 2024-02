EUA anunciam estudo para novo aporte para o Fundo Amazônia

Em reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na quarta-feira (21), o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken afirmou que o país estuda um novo aporte ao Fundo Amazônia.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano, Blinken “expressou o compromisso dos EUA em firmar parceria com o Brasil em sua agenda do G20 para combater a fome e a pobreza, mobilizar contra a crise climática e tornar a governança global mais efetiva”.

No ano passado, os EUA anunciaram a contribuição de R$ 2,4 bilhões para o Fundo Amazônia, dos quais R$ 15 milhões já foram transferidos. O mecanismo também recebeu doações de R$ 497 milhões do Reino Unido, R$ 186,5 milhões da Alemanha e R$ 28 milhões da Suíça.

Outros recursos já estão em fase de negociação: R$ 107 milhões da União Europeia, R$ 245 milhões da Noruega, R$ 218 milhões do Reino Unido e R$ 107 milhões da Dinamarca.

Retomado em 2023 depois de quatro anos de paralisação, o Fundo Amazônia é uma iniciativa de redução de emissões provenientes de desmatamento e degradação florestal (REDD+). As doações recebidas e contratadas somam R$ 726 milhões.

“O presidente e o secretário abordaram temas como a iniciativa para trabalho decente lançada por Lula e [Joe] Biden em setembro do ano passado à margem da Assembleia Geral da ONU, e a cooperação dos dois países na área ambiental, transição energética, fóruns empresariais e de infraestrutura. Blinken informou que os EUA estudam realizar novo aporte para o Fundo Amazônia”, disse em nota o Palácio do Planalto.