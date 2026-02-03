Eu estou conversando com Lula sobre eleição; vamos ver quem convence quem, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta terça-feira, 3, ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as eleições de 2026. "Vamos ver quem convence quem", declarou em entrevista à Rádio BandnewsFM. Ele repetiu que gostaria de participar da campanha do Lula neste ano.

Na semana passada, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, voltou a dizer que Fernando Haddad deve ser candidato nas eleições de 2026. Segundo ela, todos os auxiliares do presidente com força eleitoral precisam "vestir a camisa" para enfrentar a direita nos Estados.

Nesta terça, Fernando Haddad avaliou ainda que o palanque de 2022 deveria ser uma espécie de guia para as eleições deste ano, ao falar da frente ampla com nomes de diferentes linhas partidárias. Ele havia sido questionado sobre o nome da ministra Simone Tebet para eventual candidatura em São Paulo.

Sobre as contas públicas, Haddad declarou que o Executivo continuará "exigente" com o fiscal ano a ano, mas depende do Congresso. Ele também disse não concordar conceitualmente com decisões judiciais que tiram receitas do cálculo do arcabouço.

Na semana passada ele havia indicado críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de excluir as receitas próprias do Ministério Público da União (MPU) do limite de gastos previsto na âncora fiscal.