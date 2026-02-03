Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Eu estou conversando com Lula sobre eleição; vamos ver quem convence quem, diz Haddad

Haddad avaliou ainda que o palanque de 2022 deveria ser uma espécie de guia para as eleições deste ano

Estadão Conteúdo
fonte

Fernando Haddad (Diogo Zacarias/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã desta terça-feira, 3, ter conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre as eleições de 2026. "Vamos ver quem convence quem", declarou em entrevista à Rádio BandnewsFM. Ele repetiu que gostaria de participar da campanha do Lula neste ano.

VEJA MAIS 

image Justiça dos EUA analisa pedido de Rumble e Trump Media para notificar Moraes por e-mail
Moraes ainda não se pronunciou sobre o novo pedido apresentado à Justiça norte-americana

image Moraes nega trabalho a coronel condenado no 8/1 e envia pedidos de Silvinei e Fernandes à PGR
O Exército havia proposto que o coronel realizasse trabalho de natureza intelectual, com análise de obras militares e produção de relatórios técnicos para o Comando Militar do Planalto

Na semana passada, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, voltou a dizer que Fernando Haddad deve ser candidato nas eleições de 2026. Segundo ela, todos os auxiliares do presidente com força eleitoral precisam "vestir a camisa" para enfrentar a direita nos Estados.

Nesta terça, Fernando Haddad avaliou ainda que o palanque de 2022 deveria ser uma espécie de guia para as eleições deste ano, ao falar da frente ampla com nomes de diferentes linhas partidárias. Ele havia sido questionado sobre o nome da ministra Simone Tebet para eventual candidatura em São Paulo.

Sobre as contas públicas, Haddad declarou que o Executivo continuará "exigente" com o fiscal ano a ano, mas depende do Congresso. Ele também disse não concordar conceitualmente com decisões judiciais que tiram receitas do cálculo do arcabouço.

Na semana passada ele havia indicado críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de excluir as receitas próprias do Ministério Público da União (MPU) do limite de gastos previsto na âncora fiscal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/HADDAD

Lula
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Senador se reúne com Toffoli para reclamar de decisões do STF que travam CPMI do INSS

03.02.26 12h48

PF faz operação contra fraudes de R$ 7 milhões em licitações de obras no Amapá

03.02.26 12h48

Presidente do TJ-SP diz que não vai mudar política de salários e verbas indenizatórias

03.02.26 11h23

Notificação americana

Justiça dos EUA analisa pedido de Rumble e Trump Media para notificar Moraes por e-mail

Moraes ainda não se pronunciou sobre o novo pedido apresentado à Justiça norte-americana

03.02.26 11h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda