'Estou bem', diz Jader Barbalho, recuperado da covid-19

O senador Jader Barbalho (MDB) publicou na manhã desta terça-feira (1) que já está bem e recuperado do quadro de covid-19 que enfrentou no mês de fevereiro de 2022. Na mensagem postada na rede social Instagram, ele aparece lendo o livro "A Criação do Brasil", do jornalista Thales Guaracy, ao lado do cachorro Hulk.

"Estou bem, recuperado da covid-19, lendo, na companhia do meu amigo Hulk. Agradeço as inúmeras manifestações pelo meu restabelecimento", afirma o senador.

No dia 22 de fevereiro de 2022, Barbalho informou que havia sido diagnosticado com a doença, mas que possuía apenas sintomas leves e portanto continuaria trabalhando remotamente.