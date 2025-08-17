Capa Jornal Amazônia
Estado reitera importância do derrocamento do Pedral do Lourenço para logística do Pará

Remoção de rochas submersas no leito do Rio Tocantins é considerada estratégica para reduzir custos de transporte

O Liberal
fonte

Governo do Pará observa que a intervenção já tem a licença ambiental concedida pelo Ibama (Dnit / Divulgação)

O governo do Pará encaminhou ofício ao governo federal e ao Ministério do Meio Ambiente, destacando o derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins, como uma obra essencial para impulsionar a economia da região e modernizar a infraestrutura logística do país.

O Estado observa que a intervenção já tem a licença ambiental concedida pelo Ibama e a intervenção no rio Tocantins “representa uma demanda histórica para assegurar competitividade, geração de empregos e redução de custos no escoamento da produção”, diz o governo do Pará.

De acordo com o governo estadual, no trecho entre Marabá e Barcarena, a Hidrovia Tocantins-Araguaia poderá transportar de 20 a 60 milhões de toneladas de carga por ano, retirando até 500 mil viagens de caminhão das rodovias.

‘Modal hidroviário é 20 vezes menos poluente que o rodoviário’, diz governo do Pará

"Além de aliviar estradas e reduzir acidentes, o modal hidroviário é até 20 vezes menos poluente que o transporte rodoviário e pode reduzir em até 30% os custos logísticos para produtores e exportadores”.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o governador Helder Barbalho destacou que o Estado trabalhou para assegurar o licenciamento da obra, permitindo viabilizar a navegabilidade plena do rio Tocantins. Ele reforçou o posicionamento contrário à proposta de criação de uma nova área de proteção ambiental na região, que poderia comprometer a realização de um projeto de desenvolvimento sustentável e estratégico para o Pará e para o Brasil.

“O Pará acredita que é possível conciliar preservação ambiental com desenvolvimento econômico. A Hidrovia Tocantins-Araguaia representa uma alternativa logística mais sustentável, competitiva e capaz de gerar oportunidades para a nossa população. Precisamos garantir segurança jurídica para que o Pará e o Brasil avancem de forma equilibrada na modernização de sua infraestrutura e na proteção do seu patrimônio natural”, afirmou Helder Barbalho.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

