Equipe de advogados de Silvio Almeida tem ex-aluna, criminalista e especialista em crise

A equipe de advogados contratada pelo ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida para defendê-lo contra as acusações de assédio e importunação sexual conta uma ex-aluna dele, um criminalista e um especialista em crise. As informações foram divulgadas pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo.

Entre os integrantes da equipe está a constitucionalista Juliana Faleiros, ativista em direitos humanos e de grupos minorizados como mulheres, negros e população LGBTQIA+, que foi orientada no doutorado por Silvio Almeida, na Universidade Mackenzie. Ela é graduada em Direito e em Ciência Política, com especialização em direto constitucional e processual civil.

O criminalista Nélio Machado também faz parte da equipe. Além dele, está Fabiano Machado da Rosa, advogado pós-graduado pela Universidade de Lisboa, referência em crises e direito anti-discriminatório. Fabiano Rosa será o porta-voz da equipe, que terá outros profissionais.

Entenda o caso

A organização de apoio a vítimas de violência sexual Me Too confirmou ter recebido denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania Silvio Almeida. O caso veio à tona após o portal de notícias Metrópoles noticiar que um grupo de mulheres procurou a Me Too para denunciar o então ministro, que foi exonerado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última sexta-feira (06.09). Entre as vítimas de Silvio Almeida estaria a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, segundo o Portal Metrópoles.

A Polícia Federal deu início a uma investigação preliminar na sexta-feira (6).