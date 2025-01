Entrega de relógio restaurado e 'Abraço da Democracia': saiba como será ato de Lula pelo 8/1

O dia 8 de janeiro ficou marcado como uma data antidemocrática - em 2023, várias pessoas promoveram ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília. Dois anos depois, na próxima quarta-feira (8), o governo federal vai realizar um ato simbólico, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com horário de início previsto para as 9h30, a programação incluirá a entrega de obras de arte restauradas, como o relógio do século 17 reparado na Suíça. Também haverá um "Abraço da Democracia", na Praça dos Três Poderes.

O Planalto diz que o ato deve contar com a presença de representantes do Legislativo e do Judiciário. Segundo apuração da CNN, os três comandantes das Forças Armadas também devem comparecer.

Este ato, convocado pelo presidente, será realizado em meio a atritos recentes entres os Poderes envolvendo a regulamentação de emendas parlamentares, além da análise na Câmara de um projeto de anistia para condenados por participarem do ataques de 8 de janeiro.

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram convidados, mas ainda não confirmaram presença.

Como será o evento?

Serão realizados quatro anos durante o evento de memória. O primeiro será na Sala de Audiências, do Palácio do Planalto, para a reintegração de obras de arte.

De acordo com o Executivo, o relógio Balthasar Martinot Boulle, que chegou ao Brasil pelas mãos de dom João VI em 1808, foi consertado na Suíça sem custo para o governo brasileiro.

Outras 21 obras que passaram por processos de restauro no Palácio da Alvorada ainda serão entregues, como uma ânfora (vaso) portuguesa de cerâmica que foi danificada nos ataques.

Em seguida, às 10h30, será feito o descerramento da obra "As Mulatas", de Di Cavalcanti. O presidente Lula receberá réplicas da obra e da ânfora portuguesa produzidas por cinco alunos do Projeto de Educação Patrimonial.

Restante da programação

O terceiro momento é a cerimônia com integrantes de outros Poderes, às 11h. Também devem participar integrantes do Ministério da Cultura, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e embaixada da Suíça, além de representantes de movimentos sociais.

Após a solenidade, Lula deve descer a rampa do Palácio do Planalto acompanhado de autoridades para o "Abraço da Democracia", na Praça dos Três Poderes.

No ano passado, o evento em memória do 8 de janeiro, nomeado "Democracia Inabalada", foi realizado no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal (STF). Neste ano, Lula convidou as cúpulas dos Três Poderes e líderes partidários no Congresso, além de exigir a presença de todos os ministros do governo.

Ato no STF

De tarde, às 14h, o Supremo promoverá uma roda de conversa em memória ao 8 de janeiro com servidores e colaboradores que atuaram na limpeza e reconstrução das instalações depredadas, além da restauração das obras destruídas durante a invasão.

O vice-presidente do Supremo, no exercício da presidência, ministro Edson Fachin, abrirá o encontro. O magistrado também receberá, às 15h30, obras de arte, produzidas com destroços da invasão, de quatro artistas plásticos de Brasília.