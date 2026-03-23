Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Entrada do CV no interior de SP veio durante governo Tarcísio, diz Haddad

Estadão Conteúdo

Ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) afirmou que o Comando Vermelho (CV) penetrou no Estado após a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 23, em entrevista à Rádio CBN.

"Eu acredito que, nesse particular, você está falando de Primeiro Comando da Capital (PCC), mas nós temos um problema novo em São Paulo, que nós não tínhamos antes da posse do Tarcísio, que foi a penetração do Comando Vermelho no interior de São Paulo. Então, nós estamos com um problema adicional. Em vez da gente ter melhorado, a gente piorou a situação de combate ao crime organizado", declarou.

Na ocasião, Haddad criticou governadores de direita por não apoiarem a PEC da Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo federal para integrar as forças de segurança nos níveis federal, estadual e municipal.

"A oposição dos governadores de direita à PEC apresentada pelo governo é um erro. Se nós não coordenarmos as ações dos órgãos públicos federais e estaduais, você não vai vencer o crime organizado, porque ele é mais organizado do que o Estado hoje", declarou.

Dívidas dos entes federados

Haddad afirmou que as contas públicas não sofrerão um colapso e que haverá uma retomada de investimentos nos Estados. Haddad disse ainda que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve a "coragem" de renegociar todas as dívidas das unidades da federação, durante a entrevista à Rádio CBN.

"Tivemos a coragem de renegociar todas as dívidas dos entes federados. Estados e municípios contaram com o governo Lula para renegociar suas dívidas. O Estado de São Paulo inclusive aderiu ao plano aprovado pelo Congresso, de maneira que o Estado de São Paulo vai economizar em torno de R$ 130 bilhões de reais nos próximos anos", disse Haddad.

Haddad também destacou o clima construtivo nos debates para o governo de São Paulo em 2022, onde o ex-ministro perdeu o segundo turno para o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O pré-candidato do PT declarou que espera que o ambiente se repita neste ano.

Haddad também declarou que a pré-candidatura dele ao Palácio dos Bandeirantes é uma forma de colaborar com a campanha à reeleição de Lula. "20% do eleitorado está aqui, é uma forma de colaborar com o debate nacional".

Haddad deixou o Ministério da Fazenda na semana passada para concorrer novamente ao comando do Palácio dos Bandeirantes. O petista deve disputar o posto com o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, foi nomeado em 20 de março.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/GOVERNO/SP/HADDAD/CRÍTICAS/TARCÍSIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Integrantes do PSD apontam Caiado como favorito à vaga após desistência de Ratinho Jr.

23.03.26 20h03

Entrada do CV no interior de SP veio durante governo Tarcísio, diz Haddad

23.03.26 19h57

representantes

Comissão apresenta ao STF proposta de regra de transição para 'penduricalhos'

O relatório não sugere um limite global específico para as verbas indenizatórias

23.03.26 19h47

Haddad: oro por delação de Vorcaro ser feita de forma mais qualificada, acompanhada de indícios

23.03.26 19h27

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Celular de Vorcaro possuía vídeos íntimos com garotas de programa; senador estava presente

O banqueiro namora com a influenciadora Martha Graeff, que possui cerca de 700 mil seguidores no Instagram

17.03.26 15h07

BRASIL

Carlos Bolsonaro publica foto do pai em hospital e diz que situação 'é muito delicada'

Segundo Carlos, Bolsonaro foi transferido para uma unidade semi-intensiva devido à persistência de uma pneumonia bacteriana

17.03.26 11h07

LEGISLATIVO

Alepa aprova reajuste de 6% para servidores estaduais no Pará

Encaminhada pelo governador Helder Barbalho, a proposta tem como objetivo atualizar salários, proventos e pensões do funcionalismo

17.03.26 16h59

Corrida Eleitoral

Helder Barbalho abre larga vantagem e lidera corrida ao Senado no Pará

Pesquisa aponta disputa acirrada entre Zequinha Marinho e Celso Sabino pela segunda colocação

23.03.26 7h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda