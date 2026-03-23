Entrada do CV no interior de SP veio durante governo Tarcísio, diz Haddad

Ex-ministro da Fazenda e pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT) afirmou que o Comando Vermelho (CV) penetrou no Estado após a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 23, em entrevista à Rádio CBN.

"Eu acredito que, nesse particular, você está falando de Primeiro Comando da Capital (PCC), mas nós temos um problema novo em São Paulo, que nós não tínhamos antes da posse do Tarcísio, que foi a penetração do Comando Vermelho no interior de São Paulo. Então, nós estamos com um problema adicional. Em vez da gente ter melhorado, a gente piorou a situação de combate ao crime organizado", declarou.

Na ocasião, Haddad criticou governadores de direita por não apoiarem a PEC da Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição apresentada pelo governo federal para integrar as forças de segurança nos níveis federal, estadual e municipal.

"A oposição dos governadores de direita à PEC apresentada pelo governo é um erro. Se nós não coordenarmos as ações dos órgãos públicos federais e estaduais, você não vai vencer o crime organizado, porque ele é mais organizado do que o Estado hoje", declarou.

Dívidas dos entes federados

Haddad afirmou que as contas públicas não sofrerão um colapso e que haverá uma retomada de investimentos nos Estados. Haddad disse ainda que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve a "coragem" de renegociar todas as dívidas das unidades da federação, durante a entrevista à Rádio CBN.

"Tivemos a coragem de renegociar todas as dívidas dos entes federados. Estados e municípios contaram com o governo Lula para renegociar suas dívidas. O Estado de São Paulo inclusive aderiu ao plano aprovado pelo Congresso, de maneira que o Estado de São Paulo vai economizar em torno de R$ 130 bilhões de reais nos próximos anos", disse Haddad.

Haddad também destacou o clima construtivo nos debates para o governo de São Paulo em 2022, onde o ex-ministro perdeu o segundo turno para o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O pré-candidato do PT declarou que espera que o ambiente se repita neste ano.

Haddad também declarou que a pré-candidatura dele ao Palácio dos Bandeirantes é uma forma de colaborar com a campanha à reeleição de Lula. "20% do eleitorado está aqui, é uma forma de colaborar com o debate nacional".

Haddad deixou o Ministério da Fazenda na semana passada para concorrer novamente ao comando do Palácio dos Bandeirantes. O petista deve disputar o posto com o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O novo ministro da Fazenda, Dario Durigan, foi nomeado em 20 de março.