Entidades pressionam Lula por indicação de mulher ao STF após aposentadoria de Barroso

Com o anúncio da aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, nesta quinta-feira, 9, entidades como Fórum Justiça, Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos e Plataforma Justa passaram a pressionar o governo federal para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indique uma mulher para ocupar a vaga deixada na Corte.

Atualmente, o STF conta com apenas uma ministra em sua composição, Cármen Lúcia, que assumiu o cargo em 2006 e deve se aposentar em 2029. A Corte já teve outra ministra simultaneamente, Rosa Weber, que se aposentou em 2023.

Em nota conjunta, as entidades afirmaram que a saída de Barroso representa uma "oportunidade para promover a igualdade na Justiça brasileira" e destacaram que a ausência de mulheres na Suprema Corte "não é por falta de excelentes nomes femininos".

"Não é por falta de excelentes nomes de mulheres que Lula deixará de indicar uma ministra para a Suprema Corte, reduzindo a constrangedora e histórica desigualdade de gênero", diz o comunicado.

Na nota, as organizações citaram mais de dez nomes de mulheres que poderiam assumir a vaga.

Veja a lista mencionada:

Adriana Cruz - Juíza e ex-secretária nacional do CNJ Daniela Teixeira - Ministra do STJ Dora Cavalcanti - Integrante do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Edilene Lobo - Ministra do TSE Flávia Carvalho - Juíza auxiliar do STF Karen Luise - Integrante do Conselho Nacional do Ministério Público Kenarik Boujikian - Secretária nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas Lívia SantAnna Vaz - Promotora de Justiça Livia Casseres - Defensora pública Maria Elizabeth Rocha - Presidente do STM Monica de Melo - Defensora pública Sheila de Carvalho - Secretária Nacional de Acesso à Justiça Vera Lúcia Araújo - Ministra substituta do TSE

Além da indicação em si, as instituições reforçaram a necessidade de um "debate profundo" sobre a baixa representação feminina em cargos de direção no Judiciário e em outras esferas de poder.

Apesar da pressão de movimentos por maior representatividade feminina, os principais nomes ventilados nos bastidores para a sucessão de Barroso continuam sendo homens.

Entre eles:

Jorge Messias, advogado-geral da União e homem de confiança de Lula; Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, com trânsito no Legislativo e no Judiciário; Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU); Vinícius Carvalho, ministro da Controladoria-Geral da União (CGU).