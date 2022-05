Enormes filas se formam nas unidades do TRE Pará no fim do prazo para regularização eleitoral

Termina hoje o prazo para o atendimento de alguns serviços relacionados ao cadastro eleitoral, entre eles emissão de título, mudança de domicílio e regularização. No Pará, muitas pessoas deixaram para a última hora, o que provocou enormes filas em frente às unidades de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE/PA).

Apesar do grande movimento, os eleitores ouvidos pela redação integrada de O Liberal em Belém e Santarém afirmaram que o atendimento tem sido rápido. A estudante Yasmin Guimarães, por exemplo, foi regularizar a situação eleitoral e esperou cerca de 40 minutos na fila antes de ser atendida. “Muito rápido, bem eficiente”, declarou. Ela explicou também o motivo de ter deixado para a última hora. “Eu estava em outra cidade, Barcarena, então, tive que vir às pressas para poder resolver, e consegui”.

A procura foi grande na central de atendimento ao eleitor em Belém (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Técnico Judiciário do TRE em Santarém, Márcio Mendonça explica que o órgão está atendendo em horário diferenciado no município desde a última segunda-feira (2). Nesta quarta-feira (4), a expectativa é atender mais de mil pessoas na cidade. As filas começaram a se formar desde cedo. “A demanda é mais em função da complexidade da região. Temos uma característica pela imensidão geográfica de Santarém, que também atende os distritos de Alter e município de Mojui dos Campos. As pessoas quando vêm para a cidade, vêm pela manhã, porque resolvem outros problemas. Então, de manhã, o fluxo é bem maior, e por volta das 16 horas já diminui bastante. Espero que hoje seja assim”, declarou.

Em Santarém, a fila dobra o quarteirão (Foto: Ândria Almeida / O Liberal) Em Santarém, a fila dobra o quarteirão (Foto: Ândria Almeida / O Liberal)

Segundo ele, o horário de atendimento foi estendido até as 19h, mas caso o órgão não consiga atender a todos até esse limite, serão entregues senhas às pessoas que estiverem na fila. ”Atenderemos até o último eleitor que comparecer à central de atendimento até o horário limite”, garantiu.

O TRE informou que, em Belém, o prazo vai até as 17h, mas quem estiver dentro com senha vai poder ser atendido até as 19h.