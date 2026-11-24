O X Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC) começa nesta quarta-feira (25), em Belém, e contará com a presença dos ministros Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), Floriano de Azevedo Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Antonio Anastasia, do Tribunal de Contas da União (TCU), além da presidente do Tribunal de Contas de Portugal, Filipa Urbano Calvão. A abertura oficial será às 8h30, no Hangar – Centro de Convenções da Amazônia. Dino e Marques conduzirão a conferência de encerramento na sexta-feira (27).
Com o tema “Controle Externo, Desenvolvimento Socioeconômico e Redução das Desigualdades”, o evento propõe debates sobre a atuação dos Tribunais de Contas na fiscalização dos recursos públicos e no acompanhamento das políticas governamentais.
O encontro reúne ministros, conselheiros, procuradores de contas, servidores públicos, especialistas e representantes de instituições nacionais e internacionais. A agenda inclui conferências, painéis temáticos, reuniões técnicas e atividades voltadas à discussão do controle externo e da administração pública.
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A programação também prevê uma palestra do ex-lutador e campeão mundial de MMA pelo UFC Lyoto Machida, na quinta-feira (26). Com o título “Disciplina, humildade e propósito: princípios de um campeão para a gestão pública”, a apresentação abordará a relação entre esses princípios e a administração pública.
Durante o encontro, também estão previstos lançamentos de livros e da Revista Científica do X ENTC, exposições e a entrega do Prêmio TCM de Boas Práticas.
O evento é organizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e pelo Instituto Rui Barbosa (IRB), em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA).