Instituições e autoridades lamentam a morte do jurista Fábio Konder Comparato

O presidente Luís Inácio Lula da Silva também se manifestou nas redes e relembrou o trabalho de Comparato como docente e a atuação dele na redemocratização do País

Instituições, políticos e nomes ligados ao Direito lamentaram a morte do professor e jurista Fábio Konder Comparato. Entre os que se manifestaram estão a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) além do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, e de políticos como o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Guilherme Boulos.

O presidente Luís Inácio Lula da Silva também se manifestou nas redes e relembrou o trabalho de Comparato como docente e a atuação dele na redemocratização do País. O presidente viajou a São Paulo para comparecer ao velório.

Em nota, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou que o falecimento de Comparato é "uma perda inestimável" e chamou o jurista de "uma das mais expressivas referências do pensamento jurídico brasileiro". Ele declarou ainda que sua trajetória foi "marcada pelo compromisso com a democracia, a justiça social e a defesa dos direitos humanos".

Presidente do STJ, ministro Luis Felipe Salomão, também homenageou o jurista. "Foi um intelectual que compreendeu o Direito não apenas como sistema de normas, mas como instrumento de transformação da realidade. Seu legado permanecerá vivo em sua obra, em seus alunos e na consciência jurídica do país", declarou em nota.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) também lamentou a morte. Em nota, relembrou a trajetória de Comparato e se solidarizou com familiares, amigos, alunos e com toda a comunidade jurídica.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) expressou solidariedade pela more de Comparato e destacou a contribuição do jurista para o fortalecimento das instituições brasileiras.

A OAB relembrou que o jurista recebeu, em 2005, a Medalha Rui Barbosa, a mais alta honraria da OAB Nacional, e prestou solidariedade à família e aos amigos de Comparato.

"Sua trajetória de compromisso com os direitos humanos e com a Justiça deixa um legado de inestimável valor para a advocacia brasileira e para toda a sociedade", afirmou o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti.

O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) chamou Comparato de "protagonista" e afirmou que sua atuação marcou "momentos decisivos da história nacional". Em nota, disse ainda que qualquer homenagem será sempre pequena diante da grandeza da obra de Comparato e do que ele representou para as gerações de juristas.

Em nota, a Faculdade de Direito da USP diz ter recebido com profundo pesar a notícia da morte de Comparato e chamou a perda de "irreparável". A instituição destacou ainda sua atuação contra a ditadura militar e atrocidades contra a democracia.

"Sua contribuição para o Direito brasileiro foi fundamental, não apenas pela dimensão e profundidade de sua obra, mas também pela coragem com que levou o pensamento jurídico ao debate público, afirmando o compromisso do Direito com a dignidade humana e a transformação democrática da sociedade", escreveu a diretora da FDUSP, professora Ana Elisa Bechara, nas redes sociais.

Em publicação no X (antigo Twitter), o vice-presidente, Geraldo Alckmin expressou pesar pelo ocorrido e exaltou a trajetória do jurista.

"Seu compromisso com a dignidade humana marcou também sua trajetória: enfrentou a ditadura militar, defendeu perseguidos políticos e participou dos grandes debates sobre a democracia e a justiça social no Brasil. Ajudou a criar a Escola de Governo, levando adiante sua preocupação com a formação para a vida pública", escreveu.

Ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, Guilherme Boulos, também lamentou a morte do jurista nas redes.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, foi outro que usou as redes para expressar pesar e solidariedade. "Sua trajetória foi marcada pela coragem na luta contra o autoritarismo e pelo compromisso inabalável com a justiça social, a dignidade humana e a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e solidária", escreveu.

Comparato morreu na madrugada desta terça-feira, 24, aos 90 anos, em decorrência de insuficiência cardiorrespiratória, condição da qual vinha se tratando havia 20 anos, de acordo com a USP.