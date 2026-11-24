Trabalhadora pode receber dois benefícios se tiver emprego formal e autônomo

Direito vale para quem exerce duas atividades remuneradas e comprova os recolhimentos ao INSS

Com a decisão, deixou de ser exigido o número mínimo de dez contribuições para ter acesso ao salário-maternidade ( Foto: Pedro Ventura / Agencia Brasília )

Trabalhadoras com carteira assinada que também exercem atividades por conta própria podem ter direito a dois salários-maternidade. A possibilidade vale para mulheres que acumulam empregos ou mantêm uma atividade autônoma paralela, como venda de roupas e cosméticos ou prestação de serviços, desde que cumpram os requisitos previdenciários e comprovem o exercício das duas atividades.

O benefício tem duração de 120 dias, e cada pagamento corresponde a um vínculo de trabalho. Na prática, o salário-maternidade relativo ao emprego formal é pago pela empresa, que posteriormente compensa o valor junto à Previdência Social. Já o benefício referente à atividade autônoma ou ao registro como Microempreendedora Individual (MEI) deve ser solicitado diretamente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O pagamento em dobro, porém, não é automático. É necessário comprovar que a segunda atividade é efetivamente exercida e que a trabalhadora mantém a qualidade de segurada da Previdência Social.

De acordo com a advogada previdenciarista Nayana Paiva, muitas mulheres deixam de solicitar o segundo benefício por desconhecerem esse direito.

“Muitas mães têm vínculo formal e também revendem produtos ou prestam serviços paralelos. Quando essa segunda atividade é real, habitual e devidamente comprovada, existe a possibilidade de receber os dois benefícios”, explica.

O que mudou com a decisão do STF



Em março de 2024, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.110, derrubou a exigência de carência mínima de dez contribuições mensais para trabalhadoras autônomas, seguradas especiais e facultativas.

Com a decisão, deixou de ser exigido o número mínimo de dez contribuições para ter acesso ao salário-maternidade. É necessário, no entanto, que a trabalhadora tenha uma contribuição válida antes do parto ou da adoção e mantenha a qualidade de segurada na data do fato gerador.

A mudança não elimina a obrigação de comprovar o exercício efetivo da atividade autônoma.

Como funciona o pagamento dos dois benefícios



O salário-maternidade é pago por 120 dias. Quando a mulher exerce atividades remuneradas simultaneamente, cada benefício é calculado de forma independente, considerando a remuneração ou o salário de contribuição correspondente a cada atividade e os limites previdenciários aplicáveis.

Durante o recebimento, a trabalhadora deve se afastar das duas atividades.

A advogada Nayana Paiva recomenda que a organização dos documentos e dos recolhimentos seja feita antes do nascimento da criança, para reduzir o risco de negativa do pedido pelo INSS.

“O planejamento deve começar antes do nascimento da criança para que a mãe organize a documentação e regularize os recolhimentos no código correto. Não basta apenas pagar uma guia avulsa do INSS; é preciso comprovar que a atividade paralela existe de fato”, ressalta a advogada.

Quais documentos são necessários?



Para solicitar o segundo salário-maternidade, a trabalhadora deve apresentar documentos que demonstrem a existência da atividade autônoma e sua realização no período correspondente.

Entre os comprovantes que podem ajudar na análise do INSS estão:

Notas fiscais e recibos: documentos emitidos pela prestação de serviços ou comercialização de produtos.

Comprovantes de vendas: registros de maquininhas de cartão, transferências bancárias e pagamentos via Pix relacionados à atividade.

Comprovantes de compras: notas de aquisição de mercadorias destinadas à revenda.

Documentação empresarial: inscrição municipal, alvarás e declarações anuais, no caso de MEI.

Contratos: documentos assinados com clientes para comprovar a prestação de serviços.

A documentação deve ser compatível com o período em que a atividade foi exercida. A análise é individualizada, e o simples recolhimento de uma contribuição ao INSS não garante a concessão do benefício.

Onde solicitar?



O pedido do salário-maternidade referente à atividade autônoma deve ser feito diretamente ao INSS, pelos canais oficiais da Previdência Social.

A trabalhadora pode acessar o site ou aplicativo Meu INSS, entrar com a conta Gov.br e procurar o serviço de solicitação de salário-maternidade. Durante o procedimento, deve apresentar os documentos que comprovem a atividade e os recolhimentos previdenciários.

Já o benefício referente ao emprego com carteira assinada é pago diretamente pela empresa empregadora.