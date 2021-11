Embaixada dos EUA dá dicas aos paraenses que querem viajar ao país

Os Estados Unidos começam em novembro a receber novamente turistas adultos após mais de um ano de restrições de viagens internacionais por conta da pandemia de covid-19.

A medida vale para todos os países, inclusive o Brasil, e substitui o atual sistema, que restringe o voo de estrangeiros de determinados países e impõe outras restrições, como quarentenas obrigatórias.

O anúncio que foi feito em outubro pelo presidente Joe Biden empolgou muitas pessoas, que já se planejam para viajar para território norte-americano.

A partir do dia 8 de novembro, as entrevistas já poderão ser marcadas para aqueles que ainda não tenham visto.

Segundo o porta-voz da embaixada americana Tobias Bradford, a notícia é extremamente positiva.

"É muito boa mesmo a notícia. Não só para brasileiros mas também para os Estados Unidos. Estamos muito felizes e animados por recomeçar a receber as pessoas", afirmou ele em entrevista para O Liberal.

Bradford lembra que para entrar no país o turista precisará de visto, comprovante de vacinação e um teste negativo para covid-19 feito em até três dias antes do embarque rumo aos Estados Unidos.

Todas as vacinas aplicadas no Brasil - Coronavac, Pfizer, Astrazeneca e Jansen - são validadas pelo Centro para Controle e Prevenção de Doenças americano.

"O processo é igual ao que era antes. As pessoas entram no site de agendamento de vistos e podem já marcar a entrevista. O envio dos documentos é inteiramente online. Pode tirar fotos e fazer o upload com instruções completas no nosso site", ele diz.

Tobias aproveitou a entrevista também para tranquilizar os brasileiros em relação à celeridade das aprovações de visto considerando a demanda reprimida de candidatos à turistas ao longo da pandemia.

Segundo ele, todas as equipes consulares estão se dedicando ao máximo para garantir rapidez ao processo, com total segurança e respeito aos protocolos para proteger os solicitantes e os servidores.

"Na medida do possível estamos incluindo mais vagas, muitas vagas inclusive já para o ano de 2021. É importante sempre ficar de olho no site de agendamento de vistos para marcar assim que abrir um horário. O tempo de espera pode ser só de alguns dias, mas depois da demanda inicial de entrevistas marcadas, isso pode ser um pouquinho mais demorado", conta ele.

O porta-voz também dá algumas dicas: acompanhar a embaixada americana nas redes sociais para não perder vagas abertas, seguir as instruções do site, pois elas bem claras e não necessitam de nenhum serviço ou profissional para serem compreendidas e seguidas, sempre dizer a verdade na entrevista e nunca comprar passagens ou estadias antes de ter o visto aprovado.

Estão dispensados de apresentar o comprovante de vacinação os menores de 18 anos e as pessoas com enfermidades que as impedem de receber a vacina contra a Covid-19.

No entanto, ambos os grupos precisam apresentar um teste de covid-19 feito no máximo um dia antes do embarque para os Estados Unidos.

Estão dispensadas de apresentar o teste apenas as crianças menores de 2 anos.

As entrevistas podem ser realizadas nas seções consulares em Recife (PE), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Brasília (DF).

Por enquanto, Tobias afirma não saber de nenhum plano da embaixada para abrir uma representação do órgão em território nortista, mas que todos moradores da região podem entrar em contato com a embaixada sempre que precisarem.

Uma taxa individual de 160 dólares deve ser paga durante o agendamento do visto de turismo.

O pagamento pode ser feito com cartão de crédito, boleto bancário ou em dinheiro e o comprovante precisa ser guardado e apresentado no dia da entrevista.

Antes da entrevista, é obrigatório comparecer a um Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) com documentos e comprovantes de pagamento.

Lá, os funcionários do centro retirarão as impressões digitais dos dez dedos das mãos e farão uma foto de rosto, estilo 3x4.

Óculos de grau não podem ser usados na fotografia e as franjas não podem cobrir nenhuma parte do rosto.

A reportagem pede ao porta-voz da embaixada uma dica aos turistas de primeira viagem que querem fugir dos destinos óbvios do país.

Tobias recomenda o estado-natal dele, cheio de paisagens naturais ao ar livre perfeitas para o turismo pós-pandemia.

"Os Estados Unidos, como o Brasil, é um país muito grande, com muitas diferenças. O meu estado, Utah, perto do Arizona e Nevada, tem tanto a oferecer do ponto de vista da natureza, mountain bike, para quem gosta de pedalar nas montanhas, natureza, pescar. Recomendo o meu estado", diz.