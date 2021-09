Em segundo dia de agenda no Pará, Hamilton Mourão e comitiva visitam Belo Monte

Seguindo com sua visita em várias regiões do Estado do Pará, o Vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, pousou por volta das 10h15 da manhã desta quinta-feira, 9, em Altamira. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) trouxeram o vice-presidente e sua comitiva, composta por parlamentares, embaixadores e jornalistas.

Ao aterrissar na região do Xingu, Hamilton Mourão foi recepcionado pelo prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, e por representantes da Norte Energia, concessionária que administra a Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Com esquema de segurança reforçado, o aeroporto foi guarnecido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Municipal de Altamira (GMA) e Polícia Militar, além de agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

Depois de um breve encontro no aeroporto, Hamilton Mourão embarcou em um helicóptero, seguindo para a Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte. Segundo o governo federal, o objetivo da visita foi apresentar aos membros da comitiva o processo de geração de energia, que tem como intenção reduzir o impacto ambiental e também tem modificado a realidade das famílias da localidade, promovendo a melhoria da qualidade de vida e sustentabilidade para a região. Durante o percurso foi realizado um sobrevoo na Volta Grande do Xingu, a fim de verificar a configuração do complexo gerador de energia e observar a preservação da sua fauna e flora.

O percurso em Belo Monte contou ainda com visita à sala de controle da empresa, o que permitiu aos visitantes conhecer o processo de geração de energia a partir da recepção da água em um dos condutos forçados. Em seguida, uma apresentação institucional foi realizada pelo diretor-presidente da Norte Energia, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, que na oportunidade reforçou o compromisso da instituição com a transparência para gerar energia e transformação.

“Iniciando o dia de hoje, conhecemos a UHE Belo Monte, maior usina hidrelétrica 100% nacional. Vimos as ações de proteção socioambiental, realizadas desde a construção até os dias de hoje, bem como a garantia do bem comum da população das cidades e Terras Indígenas na área de influência da usina”, escreveu o vice-presidente em uma rede social.

No período da tarde, as atividades tiveram sequência em Medicilândia, município que conta com as instalações da primeira indústria beneficiadora de cacau do Pará. A fábrica pertence ao Grupo Gencau e atua de forma sustentável, de modo a proporcionar a contínua geração de valor econômico e ambiental. Como todos os compromissos do dia, a visitação ao empreendimento foi um evento privado, e a imprensa não teve acesso.

Segundo informou a assessoria da vice-presidência, entre os assuntos abordados no local estiveram em pauta a economia cacaueira, a produção da fábrica e as etapas de processamento da amêndoa do cacau, desde a limpeza da fruta até o envaze do produto final.

Participam da comitiva representantes diplomáticos de oito países (Angola, Espanha, França, Índia, Japão, Paraguai, Suíça e Uruguai), além do Reino Unido (formado por Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales) e da União Europeia.

Também viajam com o grupo membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA – bloco socioambiental formado pelos países sul-americanos que compartilham o território Amazônico: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), jornalistas estrangeiros e brasileiros, parlamentares brasileiros e representantes dos ministérios do Meio Ambiente; Minas e Energia; Relações Exteriores e Ciência, Tecnologia e Inovações.

Depois da programação na região do Xingu, Hamilton Mourão voltou a Belém no final da tarde. A agenda do vice-presidente prossegue nesta sexta-feira (10), com programação na Fundação Evandro Chagas e visita ao Museu Emílio Goeldi, pela manhã. Em seguida, será realizada coletiva de imprensa, no Palácio do Governo, antes da viagem de retorno ao Distrito Federal.