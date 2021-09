Em redes sociais, deputada Tabata Amaral responde críticas de José de Abreu

Por meio de suas redes sociais, a deputada federal Tabata Amaral respondeu às críticas do ator José de Abreu contra ela, feitas no sábado (18). Em uma publicação, o artista chegou a compartilhar um post com ameaças à deputada e concordou com as afirmações. "Se eu encontro na rua, soco até ser preso", escreveu José de Abreu. As informações são do Diário do Nordeste.

Posteriormente, o ator excluiu a publicação, mas chegou a chamar Tabata de "canalha", também ironizando a repercussão da postagem nas redes sociais.

Após o fato, a parlamentar declarou que esta não é a primeira vez que sofre ameaças e, por isso, não vai se calar, também convidando os seguidores a refletirem sobre violência política contra mulheres.

Tabata confirmou que deve tomar as medidas judiciais cabíveis para seguir com o caso. Além disso, agradeceu as mensagens de apoio.

"Agradeço o apoio de todos e todas e as mensagens de carinho. Isso me dá muita força e esperança de que não estou sozinha nessa luta contra a violência política", completou