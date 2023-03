Em possa de diretor, Lula diz que Itaipu precisa voltar a ser ‘uma empresa extraordinária'

Durante a cerimônia de posse do novo diretor-geral brasileiro da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional, Enio Verri, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comprometeu-se a utilizar os recursos gerados pelo empreendimento da "melhor forma possível", combinando tanto os interesses do Brasil quanto os do Paraguai. Lula afirmou que a realidade a ser levada em consideração pelos dois países passa por ajudar as cidades vizinhas e comunidades indígenas, quilombolas e pescadores.

Segundo o ex-presidente, Itaipu precisa voltar a contribuir com o desenvolvimento do país, tanto do Brasil quanto do Paraguai. "Itaipu precisa voltar a ser uma empresa extraordinária como sempre foi. Precisa ter em conta que ela tem que contribuir com o desenvolvimento do País, tanto do Brasil quanto do Paraguai. Não é apenas vendendo energia, é compartilhando com a sociedade, mesmo com o pouco de dinheiro que recebe, para que a sociedade receba os benefícios que tem que receber."

Renegociação de contrato com o Paraguai é lembrada por Lula

Durante a cerimônia, Lula também se dirigiu ao presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, presente no evento, asseverando que os termos da renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que estabelece as condições para a comercialização da energia gerada, vão considerar o desenvolvimento de ambos os países. O tratado firmado entre Brasil e Paraguai vence em 2023 e as negociações devem começar em agosto deste ano.

Além disso, Lula enfatizou a importância da relação externa do Brasil, destacando a construção da Itaipu Binacional como um exemplo de acordo civilizatório que permite que os dois povos se beneficiem.

A nomeação do economista Enio Verri para a direção da hidrelétrica Itaipu Binacional foi publicada no Diário Oficial da União do dia 10. Ele substitui o almirante Anatalicio Risden Junior, que ocupava o cargo desde fevereiro de 2022.