Em Mosqueiro, Helder se reúne com representantes da Associação Comercial

O governador Helder Barbalho se reuniu com a diretoria da Associação Comercial de Mosqueiro (ACM), em visita à ilha, no dia 1º deste mês, por ocasião do porto fluvial em parceria com o DNIT. No encontro, foram abordadas estratégias para incentivar o crescimento econômico do distrito da capital paraense.

A ideia é preparar a 'bucólica' para a eventual realização, em Belém, da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), prevista para o ano de 2025. Uma nova reunião deverá acontecer entre representantes do governo estadual e os comerciantes de Mosqueiro, em breve.

No encontro com a Associação Comercial da ilha, o governador se colocou à disposição para marcar a reunião com os diversos órgãos públicos envolvidos. Para isso, ele aguardará o documento da Associação, com os pontos de pauta.

Os comerciantes da ilha solicitam apoio e cooperação técnica para a elaboração e execução do projeto de marketing "Mosqueiro: Praia da Amazônia". Eles disseram que o projeto tem medidas a longo e médio prazos para atrair mais turistas, e aumentar a geração de renda na ilha.

O projeto, segundo eles, tem ações pontuais para a execução de um constante calendário de eventos, como a campanha "Mosqueiro, Ilha dos Namorados", que começa já em junho.

Presidente da ACM, Mário Cardoso afirmou que a entidade busca soluções por meio de parcerias para a elaboração de um planejamento e execução de planos de ação, principalmente considerando que Belém será sede da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30), em 2025.

Morador da ilha, há mais de 10 anos, Márcio Cardoso reiterou a necessidade de preparação de Mosqueiro para o evento. “O mundo todo virá para cá conhecer a Amazônia, ver o que Mosqueiro tem, e nós temos pouco tempo".

"Queremos mostrar ao governador como estamos pensando o desenvolvimento econômico da ilha, pensado por pessoas que moram na ilha, envolvendo várias políticas, não só o turismo de praia, mas também o ecoturismo, o turismo histórico, a transformação da igreja local em Santuário, mas isso não é possível sem pensar em políticas transversais, de saúde, educação, e a gente também luta para ter um campus universitário da Uepa (Universidade do Estado do Pará) em Mosqueiro”, disse Mário Cardoso.

Ele acrescentou que Mosqueiro conta com o projeto Forma Pará, desenvolvido pelo governo do Estado, que oferece os cursos de Turismo, História, Gastronomia e Computação. O governador Helder Barbalho garantiu que assim que as propostas da ACM estiverem prontas, mobilizará o secretariado para uma reunião transversal, pois prevê investimentos na ilha de Mosqueiro com vistas à COP-30.

“Quando o documento estiver pronto, vocês encaminhem. E vocês podem procurar o meu chefe de Gabinete, e a partir daí eu alinho para fazer uma reunião transversal com todos os órgãos envolvidos, pois Mosqueiro vai ser naturalmente uma base fundamental nesse processo, da COP-30, assim como Barcarena. Vamos precisar criar essas alternativas, primeiro pela demanda de leitos hospitalares na cidade”, concluiu o governador.