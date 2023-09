Em greve, servidores da Funpapa fazem novo ato para cobrar cronograma de ações da Prefeitura

Cerca de 70 servidores da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), entidade ligada à Prefeitura de Belém, participam de ato público em frente ao Gabinete do prefeito, na manhã desta terça-feira (26). O grupo pede um cronograma das ações que devem ser adotadas pela administração municipal após negociação com a categoria. Segundo os manifestantes, a Prefeitura se comprometeu a atender às demandas de melhoria de trabalho, mas não sinalizou quando as medidas serão tomadas.

Diretora do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social (Sintsuas), Liane Almeida explicou à reportagem do Grupo Liberal que os reparos, a entrega de material e tudo que ficou acordado em um documento entregue pela Prefeitura precisam de data marcada para que os profissionais acompanhem a evolução das atividades.

“Só colocaram os locais, não quando vai ser realizado. Queremos o cronograma para acompanhar. Além disso, para o nosso realinhamento da tabela salarial, disseram que iam sentar com a categoria em janeiro, mas não marcaram data, então estamos reivindicando que eles apontem no documento um cronograma e apresentem para a gente o orçamento da Funpapa em 2024, que vai passar pelo Legislativo”, destaca.

Segundo a representante dos trabalhadores, houve uma série de tentativas de diálogo antes do ato, inclusive com o envio de ofício solicitando o mencionado cronograma, mas, como a reivindicação não foi atendida, os profissionais optaram pela mobilização nesta manhã.

“Fizemos um ofício solicitando e agora estamos fazendo esse ato para ver se respondem. O presidente da Funpapa foi chamado e eles disseram que vão entregar agora esse documento com um cronograma, estamos aguardando”, detalhou Liane, por volta de 10h30. A mobilização não fechou nenhuma via da avenida Nazaré, mas usa um carro-som.

Caso o problema seja resolvido ainda nesta terça-feira, a diretora garantiu que não será realizado outro ato por enquanto. Na sexta-feira (29), a categoria deve se reunir em assembleia para definir se a greve continua. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém e pediu um posicionamento sobre as reivindicações dos servidores da Funpapa e aguarda retorno