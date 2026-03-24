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Política

Em filiação de Moro ao PL, Flávio Bolsonaro diz que Lula 'passa mão na cabeça de bandido'

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou também que apesar do crescimento registrado em pesquisas de intenção de voto, não pode "baixar a guarda".

Estadão Conteúdo
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Senador Sérgio Moro deve contar com o apoio de Flávio Bolsonaro na disputa pelo governo do Paraná. (Reprodução / Vídeo / Via Instagram plnacional22)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira, 24, e reafirmou sua intenção de endurecer a pauta da segurança pública. Segundo Flávio, é preciso tratar "marginais" como merecem.

"A importância de um governo de Estado tratar esses marginais perigosos como devem ser tratados com a estrutura que é necessária do Estado, com treinamento, capacitação e modernização das forças policiais, a parte da prevenção", declarou durante evento de filiação do senador Sergio Moro ao PL.

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Moro deve contar com o apoio de Flávio na disputa pelo governo do Paraná. O evento foi marcado por discursos favoráveis à liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Flávio afirmou que a gestão de Lula "passa a mão na cabeça de bandido": "É preciso redirecionar rápido o caminho que o Brasil estava seguindo, como esse atual governo, de passar a mão na cabeça de bandido, a política de desencarceramento, é taxação para tudo que é lado, é aumento de imposto, é perseguição política", falou.

O senador também disse que 2022 foi "a última vez que o atual presidente da República conseguiu enganar uma parte da população" e que, apesar do crescimento registrado em pesquisas de intenção de voto, não pode "baixar a guarda".

"Apesar de estar vendo as pesquisas neste momento, a gente não pode baixar a guarda um minuto, porque as pesquisas são um retrato de hoje. A gente olha as tendências, a gente fica feliz. Fica triste quando a pesquisa é boa para a gente, a gente elogia. Quando é ruim, a gente fala que a pesquisa está errada, mas a gente tem que, cada dia, todos os dias, trabalhar com muita dedicação", declarou.

Flávio reafirmou que apoiará o deputado Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol para as vagas ao Senado pelo Paraná e disse que precisará do palanque de Moro no Paraná. Flávio disse estar alegre em fazer alianças com pessoas que têm um alinhamento com ele e que eles representam os "verdadeiros defensores da democracia".

"A gente precisa do Paraná nessa nossa estratégia nacional para mostrar o caminho ... Conto muito com a sua força, com o seu palanque lá no Paraná, para que a gente possa levar esse projeto de prosperidade também para o estado do Paraná e mostrar que o Brasil tem um futuro", disse.

O evento de filiação, realizado em Brasília, contou com a presença do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, do coordenador de campanha de Flávio, Rogério Marinho (PL-RJ), deputados e senadores. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estava prevista para comparecer, mas justificou sua ausência pela necessidade de cuidar do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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