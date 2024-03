Em entrevista ao SBT, Lula nega vale-carne: 'não existe essa bobagem'; assista

Em entrevista ao SBT News nesta segunda-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou de “bobagem” a proposta de se criar um “vale-carne” por parte do governo federal.

“Não existe essa bobagem. É uma bobagem muito grande, por quê, veja, isso foi o seguinte: um cidadão entregou uma carta ao ministro, e esse ministro mandou a carta para Casa Civil e disse para a imprensa que iria estudar”, disse o petista. “Eu ri muito quando vi a notícia do vale-carne, sinceramente. Eu não acreditei que pudesse ser verdade”, completou o presidente da República.

A proposta do vale-carne, inicialmente intitulada como “Programa Carne no Prato”, foi apresentada por um grupo de pecuaristas de Mato Grosso do Sul ao ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, em reunião na sede do ministério em agosto do ano passado, segundo o Estadão.