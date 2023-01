Posse de Lula: presidente firma compromisso com desmatamento zero na Amazônia; vídeo

Após ser empossado do cargo de presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou no Congresso Nacional. Entre compromissos de promover o respeito à Constuição e combater a fome no País, o petista afirmou que a meta do Governo Federal é o desmatamento zero na Amazônia.

"Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases do efeito estufa na matriz energética, além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas. O Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola", discursou.

Lula justificou que é possível desenvolver socioeconomicamente a região sem desmatar. "Nenhum outro país tem as condições do Brasil para se tornar uma grande potência ambiental a partir da criatividade da bioeconomia e dos empreendimentos da sociodiversidade. Vamos iniciar a transição energética e ecológica para uma agropecuária e mineração sustentável, uma agricultura familiar mais forte e uma indústria mais verde

"Não é preciso derrubar nenhuma árvore, é só replantar os 30 milhões de hectares de terra degradada que a gente vai poder viver sem derrubar madeira, sem fazer queimada e sem precisar invadir os nossos biomas", finalizou.