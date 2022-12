Em dia de diplomação de Lula, grupo segue protestando contra resultado das urnas em Belém

Após o segundo turno, quando o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, venceu as eleições para a Presidência do Brasil com 50,9% dos votos, centenas de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), derrotado no pleito, foram às ruas no dia 31 de outubro protestar contra o resultado das urnas. Hoje (12), mais de um mês depois, o grupo de pessoas acampadas em frente aos quartéis de todo o País, viram o petista ser diplomado presidente pela Justiça Eleitoral.

Em Belém, capital paraense, o ato se concentra em frente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) do Exército Brasileiro (EB), na avenida Almirante Barroso. Atualmente, o grupo está com número reduzido, comparado com semanas atrás, quando os manifestantes chegavam a ocupar faixas da avenida. Hoje, dezenas de pessoas estão ocupando a calçada em frente ao quartel.

Balançando a bandeira, cantando o Hino Nacional brasileiro e segurando faixas com pedido de socorro às Forças Armadas, o grupo parece não se deixar vencer com o evento que dá início à transferência de faixa do atual presidente ao eleito pelas urnas.

Trânsito

O trânsito segue tranquilamente em toda a via. Policiais militares estão fazendo a segurança do entorno desde o início do ato.