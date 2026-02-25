Em cenário de 2º turno, Flávio tem 46,3%, e Lula, 46,2%, aponta Atlas/Bloomberg

A pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira (25), indica um cenário de forte polarização em simulações de segundo turno para a eleição presidencial de 2026. O levantamento aponta empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No principal confronto testado, Flávio Bolsonaro registra 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula soma 46,2%. Os resultados configuram um empate dentro da margem de erro. Em comparação com o levantamento anterior, o petista recuou três pontos percentuais, e o senador subiu 1,4 ponto.

Em uma possível repetição do segundo turno de 2022, o presidente Lula alcança 44,9% dos votos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 43,4%. Nesse mesmo cenário, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) aparece com 3,8%, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), com 2%.

A pesquisa ouviu 4.986 brasileiros adultos por meio de recrutamento digital aleatório entre os dias 19 e 24 de fevereiro. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07600/2026.

Cenários com Outros Nomes

A pesquisa Atlas/Bloomberg também testou o desempenho de Lula contra outros nomes da direita e do centro-direita. Contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é descrito na pesquisa como estando preso após condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado, o petista registra 47,3%, ante 45,4% do adversário.

Em disputa com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula soma 47,5%, enquanto ela tem 44,7%. Já em confronto com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 46%, frente a 41,7% do mineiro. Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente marca 45,7%, ante 37,6% do goiano.

O levantamento mostra ainda que, contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), Lula tem 45,5%, e o paranaense registra 39%. Em cenário com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), o petista soma 45,2%, ante 24,5% do tucano.

Lula aparece numericamente atrás apenas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Nesse confronto, Tarcísio registra 47,1% das intenções de voto, enquanto o presidente tem 45,9%.

Rejeição e Percepção de Risco

O estudo também revela os índices de rejeição dos candidatos. Lula é rejeitado por 48,2% dos eleitores. Flávio Bolsonaro apresenta uma rejeição de 46,4%, e Jair Bolsonaro, de 44,2%.

Sobre qual resultado eleitoral geraria mais temor, 47,5% dos entrevistados afirmaram que a reeleição de Lula causaria mais medo do que a vitória de Flávio Bolsonaro. Por outro lado, 44,9% disseram que a vitória do senador seria mais preocupante do que a permanência do petista no Palácio do Planalto. Para 7,1%, ambos os desfechos geram preocupação equivalente.

A pesquisa reforça a manutenção da polarização entre "lulismo" e "bolsonarismo" ampliado, com disputas apertadas e altos índices de rejeição em ambos os polos.