Em Belém, Tribunal Regional do Trabalho celebra Dia Internacional LGBTQIAPN+; veja programação

Em Belém, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP), promove ações para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A programação, que começou na segunda-feira (26) seguirá até sexta-feira (30).

Entre as iniciativas do tribunal, estão a oferta para os servidores do curso 'Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa LGBTQIA+', ministrado pela Escola Nacional de Administração Pública, de forma virtual e já disponível na plataforma.

À frente da programação, pelo TRT-8, o Subcomitê de Diversidade divulga para esta quinta-feira (28), o hasteamento da bandeira do movimento, às 8h30, no lugar da bandeira do tribunal.

A ação será feita pelo servidor do TRT-8, Thales Guerreiro e pela representante da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejud), Leonora Bittencourt, membros do subcomitê. A partir das 18h, a fachada do tribunal vai receber uma iluminação especial com as cores do arco-íris.

O TRT informou que, desde 2022, o tribunal vem intensificando ações para garantir mais inclusão na sociedade, como o cadastro de currículos de pessoas LGBTQIA+ e pessoas com deficiência, para encaminhá-las ao mercado de trabalho.

Ainda em 2022, o regional realizou o webinário “A Diversidade no Mundo do Trabalho: Orgulho LGBTQIA+, desafios e ações”, o evento foi aberto ao público e também transmitido no canal do YouTube do TRT-8.

Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+

A data 28 de junho entrou para o calendário em 1967, por conta de um confronto entre policiais e um grupo de apoiadores que saiu em defesa do clube gay Stonewall Inn, em Nova York, nos Estados Unidos.

À época, apesar da circulação de ideias progressistas, as leis contra homossexuais eram rígidas e colocavam em risco, aqueles que demonstravam afeto não heterossexual em público.

Veja o que significa a sigla LGBTQIAPN+

L: Lésbica; G: Gay; B: Bissexual; T: Transexual, travesti e transgênero; Q: Queer; I: Intersexo; A: Assexual; P: Pansexual; N: Não-binário