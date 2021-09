Em Belém, Queiroga comenta declaração de Bolsonaro

A redução de tensões política entre o Executivo e o Judiciário, após a declaração oficial emitida pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (9), vai fazer o Brasil avançar, segundo o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que cumpre agenda em Belém nesta sexta-feira (10) e concedeu entrevista à reportagem do Grupo Liberal.

“Essa questão política é própria dos ambientes pandêmicos, que são sempre de muita efervescência cultural, política e sanitária, mas temos que nos unir contra o único inimigo: o vírus. Tenho certeza de que, sob a liderança de Bolsonaro, vamos avançar. Ele é muito assertivo e sabe a hora de avançar e de fazer ajustes, então temos plena confiança nele e no projeto que ele traçou para o país desde que assumiu a Presidência”, afirma o líder da Pasta.

Queiroga ainda diz que o presidente Jair Bolsonaro tem investido fortemente na área da saúde e que, desde que o ministro assumiu o cargo, tem trabalhado com o mandatário, recebendo orientações em relação ao direcionamento para as políticas de saúde do país.

“Eu tenho levado subsídios técnicos para que o presidente possa tomar as melhores decisões. Ele disse a mim que a saúde não pode ser um problema, e sim uma solução. Temos uma campanha nacional de vacinação que é uma das principais campanhas de vacina contra a covid-19 do mundo, a maior campanha pública em um país com mais de 100 milhões de habitantes. Os resultados já estão aí: queda no número de casos e óbitos e menor pressão sobre o sistema hospitalar para que o Brasil possa voltar a sorrir”.