Em Belém, Ministro Edson Fachin fala sobre urgência de mudança nos padrões de consumo da sociedade

No segundo dia do II Congresso Nacional de Processo Constitucional e Tecnologia, promovido pela UNAMA - Universidade da Amazônia, o Hangar Centro de Convenções da Amazônia foi palco de debates enriquecedores e participações ilustres, destacando-se a presença do renomado jurista e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Edson Fachin.

Quem esteve presente no evento, na tarde deste 11 de novembro, testemunhou um diálogo crucial não apenas sobre tecnologia, mas sobre os rumos da civilização e a construção de um futuro justo e sustentável.

Em meio a uma plateia composta principalmente por advogados e estudantes de Direito, o Ministro Fachin enfatizou a urgência de alterar os padrões de consumo e produção da sociedade, como condição essencial para preservação do nosso planeta.

Em suas palavras, Fachin expressou: "Na Belém do Círio de Nazaré, nós aqui estamos também para comungar, construir um futuro justo e sustentável. Para isso, é indeclinável alterar padrões de consumo e de produção como pressuposto para que nós não nos transformemos nos parasitas do grande hospedeiro que é a mãe terra", disse.

O evento contou também com a participação do procurador de justiça do MPPA, César Bechara Nader Mattar Jr, que se uniu ao Ministro Fachin no enriquecimento das discussões. O ministro ressaltou a importância do Estado Democrático de Direito e destacou o papel fundamental dos advogados na defesa da dignidade humana.

"O Brasil reclama o respeito ao Estado de Direito. Trata-se, assim, de uma questão permanente e urgente, porquanto, à legalidade constitucional e à aplicação imparcial do Direito. Urgente porque o Estado de Direito após 1988 só é legítimo se for democrático. Advogados e advogadas estiveram historicamente na vanguarda. Hoje e amanhã não poderá ser diferente", afirmou Fachin, reforçando a necessidade de manter a integridade do Estado de Direito no país.