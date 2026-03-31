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Política

Em Belém, Ministério das Cidades cumpre agendas de habitação e urbanização

Jader Filho anuncia retomada de 168 moradias do Residencial Neuton Miranda, entre outras obras 

O Liberal
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Ministério das Cidades tem agendas em Belém, Castanhal e Ipixuna do Pará nesta quarta-feira (1º) (Foto: Divulgação / MCID)

Nesta quarta-feira (1º), o ministro das Cidades, Jader Filho, tem uma extensa agenda institucional em municípios do Pará. Em Belém, será realizada a assinatura de retomada de obras das 168 moradias do Residencial Neuton Miranda, na avenida Arthur Bernardes, na confluência com a Passagem São Pedro, no bairro do Telégrafo. Na sequência, o ministro assina a ordem de serviço de urbanização e qualificação do Canal do Tucunduba, no bairro do Guamá. 

O projeto no entorno do Canal do Tucunduba vai beneficiar cerca de 49.560 mil famílias, abrangendo os bairros de Guamá, Terra Firme, Canudos, Universitário e Marco. Em seguida, o ministro visitará as obras de três empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida no município de Castanhal, no nordeste estadual: Novo Cruzeiro I, II e III, que juntos somam 500 moradias.

Jader Filho conclui os compromissos, em Ipixuna do Pará. Ele vai visitar o Residencial Nascer do Sol, com 100 moradias, além de assinar a autorização para o início de obras para a construção de 100 casas do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Serviço:

Residencial Neuton Miranda
Horário: 9h
Local: Rodovia Arthur Bernardes, s/n, confluência da Passagem São Pedro – Telégrafo.

Canal do Tucunduba
Horário: 10h
Local: Av. Tucunduba, entre a Av. Perimetral e Conjunto Liberdade, s/n, bairro: Universitário.

Castanhal

Horário: 11h30
Local: Comunidade Novo Cruzeiro, Bairro Santa Catarina - Castanhal (PA).

Ipixuna do Pará

Horário: 14h
Local: Residencial Nascer do Sol - Quadra 12, entre as ruas Q e S.

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