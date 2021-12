Em Ananindeua, vereadores aprovam mudança no nome de rua para homenagear empresário assassinado

Após quase dois anos da trágica morte do professor e empresário Amintas Pinheiro, assassinado no dia 5 de fevereiro de 2020, a Câmara de Vereadores aprovou uma homenagem póstuma. Por unanimidade, foi decidido durante sessão ordinária nesta terça-feira (30) que um trecho da Estrada do Guajará deverá se chamar “Avenida Professor Amintas Pinheiro”. O projeto de lei (PL) é de autoria do vereador Aurélio Rodrigues (Republicanos).

Caso o PL seja sancionado pelo prefeito Daniel Santos, o perímetro a receber o novo nome será o compreendido entre Avenida Independência até a Estrada da Copem e Rua Santa Fé no bairro do Icuí.

O educador era dono da Escola Superior Madre Celeste (Esmac) e marido da deputada estadual e professora Nilse Pinheiro. Na noite do crime, Amintas foi abordado por dois homens em uma motocicleta, na Avenida Centenário, perto do Conjunto Catalina, bairro do Mangueirão, em Belém.

O empresário havia acabado de deixar a Esmac e retornava para casa. Ele dirigia uma caminhonete preta e foi interceptado pelos criminosos em um semáforo, no sentido Ananindeua-Belém. Amintas ainda conseguiu dirigir por cerca de 100 metros antes de parar, desfalecido. Ele foi socorrido e levado para um hospital particular de Belém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no início da madrugada do dia seguinte.

Razões da homenagem

Autor do projeto, Aurélio destaca o empreendedorismo pioneiro em Ananindeua como uma das justificativas para a homenagem. “A fundação da ESMAC em Ananindeua em 2001, foi um dos grandes momentos da vida do educador do município, que até aquele momento era conhecida como cidade dormitório, e que passa a contar com a primeira instituição de ensino superior no município”, justifica.

O vereador cita ainda as ações sociais que o educador coordenava em áreas carentes da cidade. “Além do amor à família, o professor dedicou boa parte de sua vida a ajudar o próximo, criando com sua esposa o Projeto Social IDEAS, a Associação Escola Amintas Pinheiro que atua nos bairros carentes do Icuí e Aurá, e sem falar das centenas de atletas que tiveram suas vidas transformadas através do esporte”, diz Aurélio.

Ao tomar conhecimento do projeto, a deputada Nilse Pinheiro (Republicanos) se emocionou com a homenagem. Para ela, a alteração do nome da Estrada do Guajará é a resposta ao legado de seu falecido marido. “Meu esposo foi um grande empreendedor, um visionário na área da educação. Mas além disso, ali no bairro do Icuí, institucionalizou um projeto social que já tem seis anos de existência, e ali nós atendemos crianças em situação de vulnerabilidade social de forma gratuita. Então, esse projeto é um reconhecimento que hoje, o município de Ananindeua garante à memória do professor Amintas. Me sinto emocionada com essa aprovação”, diz a parlamentar.

“Todo o município de Ananindeua, sobretudo o Icuí, se sente muito agradecido ao Amintas. É uma gratidão eterna ao falecido professor, que acreditou que a educação tem o poder de transformação social, que muda vidas de famílias. Então, me sinto muito feliz, e ao mesmo tempo, emocionada com esse momento de prestígio e reconhecimento ao meu esposo”, completou Nilse.