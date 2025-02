Elmar Nascimento (União) oficializa candidatura à 2ª vice da Câmara na chapa de Hugo Motta

O deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) oficializou nesta sexta-feira, 31, a sua candidatura à 2ª vice-presidência da Câmara dos Deputados, na chapa do deputado federal Hugo Motta (Republicanos-PB), favorito à presidência da Casa.

A bancada fez o comunicado após um acordo entre os parlamentares firmado em um almoço mais cedo, com o presidente nacional da legenda, Antonio Rueda. Com a decisão, Elmar ficará abaixo de Motta e do 1º vice-presidente da Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ).

Elmar Nascimento teve os planos frustrados no ano passado por causa da ascensão de Motta como o candidato à sucessão de Arthur Lira (PP-AL). Por meses, o deputado baiano era considerado o candidato da continuidade, porém, Lira anunciou apoio a Motta em outubro. O parlamentar, então, desistiu do projeto.