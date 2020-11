Eleitor de muletas tem que subir escadas em local de votação em São Brás

Aos 60 anos, Raimundo Barbosa faz questão de sempre votar, mas ele admite que a tarefa não é fácil. "A vida todo voto aqui. Nem sei mais há quantos anos. Mas confesso que podia ser mais fácil", relata ele, enquanto caminha pelos corredores da Escola Estadual Paulo Maranhão, no bairro de São Brás, em Belém. Raimundo é uma pessoa com necessidades especiais e faz parte do número de 1.158.405 eleitores brasileiros que declararam ter algum tipo de deficiência em 2020. Veja:

De muletas, ele precisou subir três degraus na entrada da escola. Neste segundo turno das eleições municipais, ele votou no térreo, mas nem sempre foi assim. "Uma vez colocaram a minha seção lá em cima e tive que fazer uma reclamação. Como eu já havia trabalhado em eleição, fui atrás dos meus direitos. Mas o certo era ser logo a primeira sala ali para as pessoas nestas condições", avalia Raimundo, que andou até a penúltima sala da escola para votar.

Missão cumprida: Barbosa faz questão de votar em todas as eleições (Igor Mota)

De acordo com a Justiça Eleitoral, o Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral, aprovado em 2012 por meio da Resolução TSE nº 23.381/2012, garante que todas as seções tenham atenção especial para todas as pessoas com necessidades especiais, com preferência para votar e com o auxílio de alguém de confiança e escolha própria, independente de ter feito solicitação antecipada ao juiz eleitoral ou não.