Eleições na OAB-PA para o triênio 2025/2027 serão no dia 18 de novembro

A Ordem dos Advogados do Brasil no Pará (OAB-PA) vai realizar, no próximo dia 18 de novembro, as eleições dos membros que vão compor a gestão da seccional estadual no triênio 2025/2027. O pleito vai eleger representantes para o Conselho Seccional e Diretoria, Conselhos Federais, Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e Diretorias das Subseções e para os Conselhos Subseccionais. As inscrições se encerraram nesta sexta-feira (18) e duas chapas vão concorrer: a "Inclusão, União e Independência" e a “Renova OAB”.

A votação é obrigatória para todos os advogados inscritos nos quadros da OAB-PA que estejam com os pagamentos da anuidade regularizados. No dia, é necessário levar o Cartão ou a Carteira de Identidade profissional, o Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Passaporte. Em caso de ausência, uma justificativa por escrito deverá ser apresentada à Comissão Eleitoral Seccional no prazo máximo de 30 dias após as eleições.

Em Belém, a votação será realizada na sede da OBA-PA, localizada na praça Barão do Rio Branco, bairro da Campina. Caso não haja justificativa para a ausência no pleito, a multa equivalente será de 20% do valor da anuidade.

Inclusão, União e Independência

A primeira chapa a ser inscrita para as eleições da OAB-PA foi a "Inclusão, União e Independência", de acordo com informações da instituição. O conjunto é encabeçado por Eduardo Imbiriba (atual presidente da OAB-PA) e Cristina Lourenço (conselheira federal da OAB-PA). A protocolação da inscrição foi concluída no dia 04 de outubro. A atual conselheira seccional Julianne Macêdo concorrerá ao cargo de secretária-geral.

Outra postulante à diretoria é Claudiovany Teixeira, que concorre ao cargo de secretária-geral adjunta e corregedora. Atual secretário-geral da OAB-PA, Afonso Lobato integra a chapa para concorrer ao cargo de diretor-tesoureiro.

Renova OAB

A segunda chapa inscrita para o pleito foi a "Renova OAB", de Sávio Barreto e Brenda Araújo. Durante a protocolação da inscrição, no dia 09 de outubro, diversos integrantes do grupo estiveram presentes, entre eles, a concorrente ao cargo de secretária-geral, Evanilde Franco. O advogado Alexandre Scherer também compõe a chapa e concorrerá ao cargo de secretário-geral adjunto, além de corregedor. Outro advogado que postula cargo entre os diretores é Tiago Sefer, que pleiteia ser diretor-tesoureiro.

Comissão eleitoral

De acordo com o edital das eleições da OAB-PA, a Comissão Eleitoral será presidida pelo advogado Edilson Araújo dos Santos e terá André Luiz Salgado Pinto e Ana Carolina dos Santos Ferreira como membros titulares. Os membros suplentes são: Bianca de Paula Costa Lisboa Feitosa, João Bosco do Nascimento Junior e Luana Corrêa Souza.