Eleições municipais 2024 influenciam pleito de 2026, apontam cientistas políticos

Análise sobre o pleito deste ano está em um livro que será lançado em Belém, na próxima segunda-feira (3/8)

O ano de 2026 aponta para um cenário eleitoral com características presentes nas disputas e estratégias observadas nas eleições municipais de 2024. Essa é uma das avaliações de um grupo de cientistas políticos que analisou como o impacto das mídias digitais, da inteligência artificial, do eleitor evangélico e da ascensão da ultradireita no pleito realizado há dois anos influencia a próxima corrida eleitoral, em outubro.

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As análises foram reunidas no livro "Eleições municipais e o que antecipam para 2026", que será lançado em Belém, durante o 15º Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), na próxima segunda-feira, 3 de agosto, na Universidade Federal do Pará (UFPA). Organizado pelos cientistas políticos Antonio Lavareda, Helcimara Telles e Silvana Krause, como parte da série Eleições Municipais, o livro teve como objetivo avaliar indicadores cruciais para traçar perspectivas e prognósticos.

Cientista político Antônio Lavareda, coorganizador do livro (Divulgação)

Antonio Lavareda, coorganizador do livro, apontou o crescimento da extrema direita, com suas estratégias e narrativas, como uma das principais lições de 2024. Ele também chamou a atenção para o impacto do eleitor evangélico na dinâmica eleitoral, e as mídias digitais que, com o uso cada vez mais frequente da inteligência artificial, ganham contornos ainda mais profundos no processo decisório do eleitor para 2026.

Já o cientista político Cláudio Gonçalves Couto analisou a consolidação da ultradireita nas capitais. Segundo ele, o fenômeno deixou de ser episódico, integrando-se de forma estável ao sistema político local, tendo entre os exemplos capitais como São Paulo, Curitiba e Goiânia.

O fortalecimento da identidade religiosa nas câmaras municipais foi analisado por Helcimara Telles, Rafael Fonseca e Paulo Gracino Junior. Os pesquisadores confirmaram a centralidade do eleitorado evangélico na política atual.

Joscimar Souza Silva, Mariana de Paula Queiroz, Lana Vitória Figueiredo e Victor Gaba analisaram a profissionalização digital em pequenos municípios, decorrente do uso massivo das mídias digitais. O estudo revela a elevação do padrão técnico da competição, que tende a se generalizar nas eleições gerais, reduzindo assimetrias informacionais.