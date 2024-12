Eleições 2024: investigação do TSE aponta para suspeita de fraudes; confira

A transferência de títulos entre cidades têm influenciado na eleição fraudulenta de prefeitos e vereadores no país, segundo o jornal Folha. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que 82 municípios tiveram um crescimento no eleitorado entre 20% e 46% com 58 dessas cidades com número de eleitores maior que a população.

Um caso que desencadeou a investigação foi em Fernão, São Paulo. A cidade tem 1.656 moradores de acordo com o Censo de 2022, incluindo crianças e adolescentes. No entanto, o eleitorado contabilizado na última eleição revelou um número maior, com 1.754 eleitores.

Além disso, o vereador eleito Bill (PL) venceu com a diferença de 1 voto em comparação ao atual chefe do executivo, Zé Fodra (PSD). O primeiro alcançou 522 e o segundo 521.

O candidato eleito, Bill, é alvo de investigações do Ministério Público sob a acusação de ter patrocinado de forma fraudulenta a transferência de votos.