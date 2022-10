Eleições 2022: urnas são transportadas para a Ilha de Cotijuba

Doze urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições 2022 na Ilha de Cotijuba, em Belém, foram transportadas na manhã deste sábado (01) para a ilha. Desse total, oito aparelhos serão utilizados no pleito e 4 são reservas, disponíveis para eventuais falhas. Todo o trabalho foi coordenado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará.

Devidamente lacradas, as urnas foram deslocadas por meio de um caminhã baú, do Cartório Eleitoral de Icoaraci, às 7h30, para o trapiche de Icoaraci, distrito de Belém, de onde foi feito o embarque para Cotijuba. Como o cartório fica bem próximo ao local de embarque, os aparelhos chegaram ao trapiche por volta das 7h35.

Urnas transportadas para Cotijuba Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

A equipe do Tribunal Regional Eleitoral, composta por duas pessoas, recebeu escolta da Polícia Militar para garantir a segurança no traslado. O embarque foi feito em uma lancha, às 8h20. A viagem até a ilha deve durar cerca de 45 minutos. As 8 urnas serão utilizadas em duas zonas: Escolas Marta da Conceição e Unidade Pedagógica Faveira.