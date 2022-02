Eleição 2022: Veja como saber o local onde votar

As Eleições 2022 estão cada vez mais perto e, com isso, surgem inúmeras dúvidas sobre o local de votação. Para ajudar a solucionar essas questões que envolvem o endereço eleitoral e outras informações individuais dos eleitores, os dados necessários estão disponibilizados no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no aplicativo e-Título. Veja como saber o local onde votar:

VEJA MAIS

Como ver o local de votação pelo site do TSE?

Primeiramente é preciso destacar que, para ter acesso às informações de votação, a pessoa deve obrigatoriamente ter um Título de Eleitor. Após isso ela pode: Acessar o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em seguida, preencher os campos: Nome Completo, Número do título de eleitor ou CPF. Depois colocar a data de nascimento e o nome completo da mãe (caso conste em seu registro). Após preencher tudo, apertar o botão “Consultar”. A próxima tela mostrará as informações do local de votação, endereço, zona e seção. Caso queira fazer outra consulta, basta apertar no botão “Nova consulta”.

Como ver o local de votação pelo app e-Título?

Para usar o aplicativo do e-Título, a pessoa precisa ter obrigatoriamente Título de Eleitor, além de um cadastro no site oficial do TSE. Depois, ele pode: Abrir o e-Título no smartphone; Colocar a senha cadastrada para acessar os dados; Na tela principal do aplicativo, deve apertar a aba “Onde votar” que fica localizada na parte inferior; A próxima tela irá mostrar todas as informações do local de votação, inclusive uma sinalização no mapa para o eleitor se orientar melhor.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)