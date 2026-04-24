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Política

Eduardo Paes lidera intenções de voto ao governo do RJ, aponta Paraná Pesquisas

O principal adversário dele, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas (PL), tem 13,2%

Estadão Conteúdo
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Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro. (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 24, mostra que o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) lidera a corrida pelo governo fluminense com 53% das intenções de voto e poderia vencer a disputa em primeiro turno se o pleito fosse hoje.

O principal adversário dele, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas (PL), tem 13,2%.

Empatados na margem de erro, que é de 2,4 pontos porcentuais, estão o ex-governador do Rio Wilson Witzel (DC), com 3,6%, o comunicador André Marinho (Novo), com 2,8%, e o bombeiro militar Rafa Luz (Missão), com 2,1%.

O vereador William Siri (PSOL) tem 1,0% das intenções de voto e o ex-prefeito de Miguel Pereira André Português (Republicanos) aparece com 0,7%. Indecisos somam 8,5% e outros 15,2% declaram voto em branco ou nulo.

Em um eventual cenário de segundo turno, Paes venceria o pleito com 58,8% das intenções de voto, contra 20,7% de Douglas Ruas. Brancos e nulos somam 13,9% e outros 6,7% estão indecisos.

Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos ao governo do Rio, Paes foi citado por 15,2% dos entrevistados. Em seguida aparecem Ruas (1,9%) e o ex-governador Cláudio Castro (PL), que não pode concorrer a um terceiro mandato consecutivo (1,0%). Também foram lembrados William Siri (0,3%), André Marinho (0,1%), Rafa Luz (0,1%) e Witzel (0,1%).

A oposição na Alerj é ligada a Paes e tem tentado anular a eleição de Ruas a presidente da Casa. Já Ruas pertence ao mesmo grupo político que o ex-governador Cláudio Castro (PL).

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Disputa pelo Senado

No cenário principal da disputa por duas cadeiras do Senado pelo Rio, a deputada federal Benedita da Silva (PT) e Cláudio Castro estão empatados. A petista tem 30,4% e o ex-governador aparece com 29,9%. Castro foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas ainda cabe recurso. O acórdão de sua condenação foi publicado nesta quinta-feira, 23.

Há um empate triplo pela terceira colocação. O deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos) tem 21,5%, o deputado federal Pedro Paulo (PSD) aparece com 19,4% e o ex-prefeito de Belford Roxo Márcio Canella (União) registra 17,1% das intenções de voto.

O vereador do Rio Marcos Dias (Podemos) surge com 5,6% e o cientista ambiental Hélio Secco (Missão) possui 2,5% na sondagem. Brancos e nulos somam 15,7% e outros 7,7% estão indecisos.

No segundo cenário, onde Castro é substituído pela ex-vereadora do Rio Rogéria Bolsonaro (PL), ex-mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Benedita possui 32,3% e Rogéria, 28,1% das intenções de voto.

Em seguida, aparecem Pedro Paulo (20,9%), Márcio Canella (19,7%) e o ex-prefeito de Belford Roxo Waguinho (Republicanos), com 10,4%. Dias tem 7,4% e Helio Secco, 2,9%. Indecisos somam 7,6% e outros 16,1% votariam em branco, ou nulo.

A pesquisa ouviu 1.680 eleitores em 63 municípios por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais, entre os dias 21 e 23 de abril. O grau de confiança é de 95% e a margem estimada de erro de 2,4 pontos porcentuais para os resultados gerais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob número RJ-04997/2026.

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