Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Eduardo Bolsonaro nos EUA foi prejuízo gigantesco para nosso projeto, diz Ciro Nogueira

Estadão Conteúdo

O presidente do PP e senador Ciro Nogueira (PI) disse neste domingo (12) que a postura do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos prejudicou o cenário político para a direita. A declaração do senador foi feita durante participação no programa Canal Livre, da Band. Ele também afirmou que, dadas as notícias recentes, são inviáveis, neste momento, as chances de algum nome da família disputar na chapa para a Presidência da República.

"Eu não sei o que eu faria se meu pai fosse injustiçado, mas foi um prejuízo gigantesco para nosso projeto político. Nós tínhamos uma eleição completamente resolvida", avaliou.

Do exterior, o parlamentar, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou nos últimos tempos que articulou sanções que chegaram ao Brasil em forma de tarifas e atuações diretas contra ministros da Suprema Corte. Na avaliação de Ciro Nogueira, o foco desse trabalho deveria ter sido especificamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e não os magistrados.

O presidente do PP também disse que, com a rejeição muito grande por parte da população em relação ao tarifaço, que não é viável hoje um nome da família Bolsonaro para a corrida à Presidência da República. Ele não quis falar sobre composições ou sobre a escolha do vice, alegando que primeiro é preciso escolher a cabeça de chapa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Eduardo Bolsonaro

EUA

Ciro Nogueira
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula participa de reunião Conselho de Campeões da Aliança contra a Fome e a Pobreza, em Roma

13.10.25 9h08

Lula se encontra com o papa Leão XIV no Vaticano e convida pontífice para a COP30

13.10.25 8h48

Ciro Nogueira defende que nome para o STF tenha 'idade mínima significativa'

13.10.25 8h02

Eduardo Bolsonaro nos EUA foi prejuízo gigantesco para nosso projeto, diz Ciro Nogueira

13.10.25 7h49

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

Justiça eleitoral

TRE mantém decisão que cassou mandato de Beto Faro, mas senador segue no cargo; entenda

Em nota, parlamentar reafirmou sua inocência e diz que submeterá a decisão à análise das instâncias superiores

08.10.25 10h41

Deu Ruim!

Nikolas vota errado em MP de Lula e é cobrado pelo MBL

Nikolas publicamente admitiu o erro e explicou, também pelas redes sociais, que se confundiu durante a votação

08.10.25 20h48

PROCESSOS

Cármen Lúcia pede envio de caso de Daniel Santos para análise de foro privilegiado no STF; entenda

Decisão da ministra suspende temporariamente as investigações do Ministério Público no Pará

08.10.25 19h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda