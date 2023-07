Eduardo Bolsonaro é alvo de representação na PGR e queixa-crime no STF

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) é alvo de uma representação na Procuradoria-Geral da República (PGR) e de uma queixa-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) por ter comparado professores a traficantes durante um discurso em um ato pró-armas em Brasília no domingo, dia 9.

As autoras dessas ações são duas deputadas do PSOL, Sâmia Bomfim (SP) e Luciene Cavalcante (SP), respectivamente. Além disso, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também será denunciado ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, e o deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) anunciou que protocolará a representação ainda nesta segunda-feira (10), pedindo a cassação de Eduardo.

Luciene Cavalcante e o deputado Idilvan Alencar (PDT-CE) enviaram ofícios aos Ministérios dos Direitos Humanos, da Justiça e Segurança Pública e da Educação, solicitando informações sobre medidas de combate à violência contra professores e pedindo a criação de um observatório para coleta de denúncias de perseguição, assédio e violências contra esses profissionais. O ministro da Justuça, Flávio Dino, também solicitou à Polícia Federal que investigue as declarações de Eduardo Bolsonaro.