Conselho de Ética da Câmara abre processo contra Nikolas, Zambelli e Eduardo Bolsonaro

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou, nestaterça-feira (30), processos por quebra de decoro parlamentar contra sete deputados: Nikolas Ferreira (PL/MG), Carla Zambelli (PL/SP), Eduardo Bolsonaro (PL/SP), José Medeiros (PL/MT), Márcio Jerry (PCdoB-MA), Juliana Cardoso (PT/SP) e Talíria Petrone (PSOL/RJ).

As acusações envolvem casos de ofensas e ameaças a outros parlamentares, transfobia e importunação sexual. Ao final dos processos, eles poderão perder os mandatos.

O deputado Nikolas Ferreira usou uma peruca no dia 8 de março, em discurso na tribuna da Câmara dos Deputados, dizendo que se sentia uma mulher transsexual. Ele é acusado de crime de transfobia em representação apresentada pelo PSOL, PDT, PSB, PCdoB e PT.

A deputada Carla Zambelli é acusada de proferir xingar o deputado Duarte Júnior (PSB/MA) na reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que recebia o ministro da Justiça, Flávio Dino. A legenda de Duarte acusa Zambelli de ofender o deputado com palavras de baixo calão. As notas taquigráficas confirmam que ela disse “vai tomar no c*”.

VEJA MAIS

O deputado Eduardo Bolsonaro se desentendeu com o deputado Dionilson Marcon (PT/RS) na reunião da Comissão de Trabalho da Câmara. Enquanto José Medeiros teria agredido o deputado Miguel Ângelo Filho (PT/MG).

Já entre os governistas, o deputado Márcio Jerry é acusado de importunação sexual contra a deputada Julia Zanatta (PL/SC). Enquanto o PL diz que a deputada Talíria Petrone (PSOL/RJ) acusou o deputado Ricardo Salles (PL/SP), durante uma reunião da CPI do MST, de fraudar mapas e ter relação com o garimpo e o comércio de madeira ilegal. E a deputada Juliana Cardoso (PT/SP) sofreu representação do PP por ter chamado de "assassinos do nosso povo indígena" aqueles que apoiam o regime de urgência do projeto de lei do marco temporal da demarcação das terras indígenas.

O presidente do Conselho de Ética, deputado Leur Lomanto Júnior (União Brasil/BA) sorteou uma lista tríplice para a escolha dos relatores de cada caso. Os relatores ainda serão definidos.

O que diz a defesa?

Nikolas Ferreira disse entender que a sua manifestação está protegida pela imunidade parlamentar e que a abertura de processo disciplinar na Câmara é uma ação "política e não técnica".

José Medeiros disse que o PT e aliados tentam colocar "mordaça" em opositores do governo e que vai continuar a denunciar os demandos do governo Lula e a cobrar o cumprimento de promessas de campanha.

O mandato de Juliana Cardoso disse que existe uma tentativa "de cercear sua liberdade de expressão e deslegitimar o seu trabalho no Congresso Nacional".

Talíria Petrone questionou se “Ética é se movimentar para livrar da responsabilização aqueles que extraem madeira ilegal? Ética é se reunir com garimpeiro ilegal?" e acrescentou que não vai se calar ou intimidar.