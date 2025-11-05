Capa Jornal Amazônia
Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio sobre concorrer às eleições presidenciais de 2026

Estadão Conteúdo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a criticar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em relação à possibilidade do governador se candidatar às eleições presidenciais de 2026.

Eduardo, que está nos Estados Unidos desde o início deste ano, afirmou que Tarcísio é "o candidato do sistema" e que representa a posição do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Procurado por meio da assessoria, Tarcísio de Freitas ainda não se manifestou.

"O Tarcísio é o candidato do sistema. É o cara que o Moraes quer, que gostaria que fosse eleito porque ele ainda viria com apoio de Jair Bolsonaro. O meu pai foi posto em prisão domiciliar, com tornozeleira, esculachado e sem rede social por conta deste projeto", disse Eduardo em vídeo publicado em seu canal no YouTube.

O terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro também criticou Tarcísio com base em uma entrevista do ex-ministro José Dirceu (PT), afirmando que o governador paulista não é um líder e que sua eleição em São Paulo ocorreu com a força dos eleitores bolsonaristas.

"Ele quer ser presidente da República do Brasil. Por isso que falo que ele é uma ficção, porque ele depende totalmente do Bolsonaro e do voto bolsonarista. Porque ele não é um líder, foi eleito em São Paulo pela força do eleitorado conservador, que é legítimo", diz trecho do ex-ministro compartilhado por Eduardo.

Em outra ocasião, no podcast do canal Market Makers, Eduardo reiterou seu desejo de se tornar presidente e apontou que existe um projeto para "enterrar Bolsonaro e o bolsonarismo, e colocar à frente um candidato 'pintado de direita', embora até o centro esteja se deslocando mais para a direita".

"Nesse cenário, existem pessoas que não querem Jair Bolsonaro, mas se identificam com a direita. No entanto, eu vejo algumas diferenças em relação ao governo do Tarcísio. Não o coloco na mesma prateleira que um petista, mas, dentro do jogo político, ele também não está na minha mesma prateleira".

Eduardo ainda afirmou que Tarcísio acredita que os votos de direita já estão garantidos a seu favor, então busca apoio do centro e, às vezes, até abre espaço para a esquerda.

"Será que a eleição de Tarcísio seria uma vitória da direita? Não", disse o parlamentar.

"Isso a candidatura é visto com bons olhos por pessoas da Faria Lima; ele Tarcísio tem conexões com o mercado financeiro e trânsito nesse meio, não está ligado a casos de corrupção, o que é positivo até certo ponto. Mas já passamos da fase de apenas ser antipetista; estamos na construção de um projeto para o Brasil. Com todo respeito, Tarcísio não me serve", afirmou Eduardo.

E, adicionou: "Eu não vejo muito sentido nisso, e por isso acabei me opondo, porque estavam tentando me abafar internamente. Levantei minha mão e disse que também sou uma opção, não me tira do páreo, e ainda assim me tiraram. Tem muita gente me deixando de fora das pesquisas para presidente; às vezes apareço em algumas".

Por fim, o Eduardo Bolsonaro pontuou que se ele apresentar um projeto de pais para as eleições de 2026 fará um "estardalhaço". "Vou levar aos quatro cantos do país uma visão diferente do PT".

